Во вторник, 8-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона УТК им. В. Банникова, начало в 13:00.

Вопрос физических кондиций будет определяющим в очередном туре национального первенства, который организаторы решили поставить на середину недели. «Заря» только успела мысленно отойти от камбэка на последних минутах в игре против харьковского «Металлиста» (3:2), а ей уже предстоит сыграть против петровского «Ингульца», который потратил достаточно сил на неудачную попытку обороны против донецкого «Шахтера» (0:3). При этом, команде Патрика ван Леувена уже в конце недели предстоит самой играть против «горняков», поэтому силы она будет стараться не тратить попусту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.