Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Ингулец
08.11.2022, FT 1 : 0
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 15:47 |
737
0

Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ

08 ноября 2022, 15:47 |
737
0
Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча
ФК Ингулец

В матче 12-го тура УПЛ «Ингулец» обыграл «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Ингулец» – «Заря» – 1:0

Марусич, 44

На 51 минуте Назарий Русин («Заря») не забил пенальти (промах).

Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 – Батагов, 9, Имереков, 37

«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковалев (Кучеренко, 64), Нагиев – Клименко – Сакив, Запорожец, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспелов, 64) – Марусич (Сидоренко, 76).

«Заря»: Мацапура – Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурницын, 46), Имереков, Данченко – Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко – Мишнев, Булеца, Кирюханцев – Русин (Лунев, 75).

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Марусич (Ингулец).
По теме:
Олег ГОЛОДЮК: «Для Металлиста 1925 это был особенный матч»
Олег РАТИЙ: «Счет по игре, не хватило последнего касания»
Металлист – Металлист 1925 – 0:0. Безголевое дерби. Видеообзор матча
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эден Азар готов покинуть Реал зимой
Футбол | 08 ноября 2022, 07:28 3
Эден Азар готов покинуть Реал зимой
Эден Азар готов покинуть Реал зимой

31-летний бельгиец хочет получать стабильную игровую практику

Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Футбол | 07 ноября 2022, 14:17 42
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы

«Горняки» узнали, с кем сразятся за выход в 1/8 финала

Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Футбол | 07.11.2022, 22:50
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Футбол | 08.11.2022, 13:20
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2022, 13:32
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
07.11.2022, 12:30
Бокс
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 6
Футбол
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
06.11.2022, 18:47 4
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.11.2022, 01:40
Биатлон
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
07.11.2022, 14:30
Война
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 6
Футбол
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
07.11.2022, 19:17 10
Футбол
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
07.11.2022, 20:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности