Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ
В матче 12-го тура УПЛ «Ингулец» обыграл «Зарю».
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Ингулец» – «Заря» – 1:0
Марусич, 44
На 51 минуте Назарий Русин («Заря») не забил пенальти (промах).
Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 – Батагов, 9, Имереков, 37
«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковалев (Кучеренко, 64), Нагиев – Клименко – Сакив, Запорожец, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспелов, 64) – Марусич (Сидоренко, 76).
«Заря»: Мацапура – Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурницын, 46), Имереков, Данченко – Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко – Мишнев, Булеца, Кирюханцев – Русин (Лунев, 75).
События матча
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