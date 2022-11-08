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08 ноября 2022, 18:16 | Обновлено 08 ноября 2022, 18:41
114
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Очень тяжело и играть, и забивать»

Наставник «Зари» – об игре с «Ингульцем»

08 ноября 2022, 18:16 | Обновлено 08 ноября 2022, 18:41
114
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Очень тяжело и играть, и забивать»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен дал оценку поединку с «Ингульцом» (0:1) в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

«Можно сказать, что мы сыграли плохо сегодня. Заранее знали, что это будет тяжелый поединок. Едва ли не единственный момент соперника в первом тайме и мы пропустили гол. Нам нужно было активно начать второй тайм, но не получилось. Несмотря на нереализованный пенальти, у нас после этого были еще моменты. Нам было сегодня очень тяжело и играть, и забивать», – рассказал ван Леувен в комментарии после матча.

«Заря» в таблице УПЛ занимает 3 место, имея 22 очка после 11 матчей.

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Источник ФК Заря
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