Патрик ван ЛЕУВЕН: «Очень тяжело и играть, и забивать»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен дал оценку поединку с «Ингульцом» (0:1) в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

«Можно сказать, что мы сыграли плохо сегодня. Заранее знали, что это будет тяжелый поединок. Едва ли не единственный момент соперника в первом тайме и мы пропустили гол. Нам нужно было активно начать второй тайм, но не получилось. Несмотря на нереализованный пенальти, у нас после этого были еще моменты. Нам было сегодня очень тяжело и играть, и забивать», – рассказал ван Леувен в комментарии после матча.

«Заря» в таблице УПЛ занимает 3 место, имея 22 очка после 11 матчей.