Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?

Летом нынешнего года клуб МЛС «Лос-Анджелес», который был основан лишь в 2014 году, заполучил в свои ряды двух звезд мирового футбола – итальянского центрбека Джорджо Кьеллини, отыгравшего до этого 17 лет за «Ювентус», а также валлийского вингера Гарета Бэйла, проведшего 9 лет в составе «Реала» с небольшой паузой на аренду в «Тоттенхэме».

И если в ситуации с Кьеллини все было предельно ясно – 38-летний итальянец отдал максимум «Ювентусу» и итальянскому футболу, после чего решил перед выходом на пенсию поиграть где-то, где уровень интенсивности не столь высокий, как в Серии А, то вот переезд за океан 33-летнего Бэйла все-таки удивил.

Да, сезон-2021/22 выдался для Бэйла абсолютно провальным. Валлиец провел только 5 матчей в Ла Лиге, отличившись 1 забитым мячом и имея массу проблем как с руководством клуба, так и с болельщиками, и со СМИ. Все это началось еще несколько лет назад с легендарного флага с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке», после чего и без того не самая яркая карьера Бэйла в Испании окончательно полетела в тартарары.

Летом 2022 года наконец-то для «Реала» у Бэйла истек контракт, и мадридцы отпустили некогда самого дорогого футболиста планеты на все четыре стороны в статусе свободного агента. Однако о завершении карьеры Гарет даже и думать не думал. В июне он поспособствовал победе сборной Уэльса над Украиной (1:0) в финале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 в Катаре, а потому не мог оказаться в стороне столь грандиозного для всей нации события, как первая с 1958 года поездка валлийцев на мировое первенство.

Главным вопросом было только, где решит продолжить выступления на клубном уровне Бэйл. Накануне ЧМ-2022 ему было очень важно подобрать себе команду, где валлиец получал бы стабильную игровую практику, и смог бы наверстать упущенное, чтобы поехать в Катар в хорошей форме. Поговаривали, что активный интерес к сотрудничеству с Бэйлом проявлял «Кардифф Сити» из Чемпионшипа, однако вингер не пожелал возвращаться на родину, а остановил выбор на сотрудничестве с американским «Лос-Анджелесом».

Переезд Бэйла за океан поднял в США серьезный ажиотаж, однако, в отличие от Кьеллини, валлийцу так и не удалось стать ключевой фигурой для своей новой команды. В МЛС Гарет сыграл в тех же 13 матчах, что и Джорджо, но если итальянец 10 из них начинал в стартовом составе, то вот валлийцу посчастливилось выйти на поле с первых минут только 2 раза… Более того, ни в одном из поединков до конца сезона Бэйл не смог отыграть от свистка до свистка. Его максимум – это 65 минут в играх против «Остина» (1:4) и «Миннесоты Юнайтед» (1:1), а перед началом стадии плей-офф в МЛС в прессе и вовсе заговорили о травме ноги у валлийца, из-за которой он рисковал пропустить не только ключевые для «Лос-Анджелеса» поединки сезона, но и такой долгожданный чемпионат мира в Катаре. Впрочем, ситуация для Бэйла оказалась благоприятной, и он все-таки объявился на поле в плей-офф МЛС – в финальном противостоянии с «Филадельфией Юнион»…

Но принес ли кому-нибудь пользу переезд Бэйла за океан? Об этом стоит поговорить, выделяя отдельно три стороны - «Лос-Анджелес», сборную Уэльса и самого Гарета…

Лос-Анджелес

Всего за «Лос-Анджелес» Бэйл провел 369 минут в 13 поединках, забив 3 мяча в МЛС. В среднем – это 28 минут и 0,23 гола в пересчете на один матч. Иными словами, вклад валлийца в командные успехи можно называть как очень незначительный. Его подписание выглядело как попытка починить то, что и так не было сломанным.

Еще до прихода Бэйла у «Лос-Анджелеса» на правом фланге атаки был безоговорочно ключевой исполнитель – ровесник валлийца 33-летний Карлос Вела. Этот мексиканец также успел засветиться в Европе, когда в юном возрасте переехал в «Арсенал», но так и не смог в Англии стать игроком топ-калибра для Премьер-лиги. В итоге «канониры» продали Велу в «Реал Сосьедад» за 14 миллионов евро, а через шесть лет, проведенных в этой команде, Карлос на правах свободного агента перешел в «Лос-Анджелес», когда тот как раз получил возможность выступать на уровне МЛС.

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Ныне Карлос Вела – это безоговорочный лидер «Лос-Анджелеса» и капитан команды. В МЛС-2022 на счету мексиканца 35 проведенных матчей, а также 12 забитых мячей и 12 голевых передач. Это абсолютно лучший показатель в команде, а потому рассчитывать на то, что Бэйл с ходу сможет посадить такого футболиста на банку вряд ли стоило.

Кроме того, прямо сейчас у «Лос-Анджелеса» на правый фланг атаки есть и другой вариант – 21-летний ганский легионер Квадво Опоку, который в последнее время демонстрирует приятный прогресс и в текущем году отличился 8 голами и 3 ассистами в 37 поединках.

Поэтому Бэйла куда чаще тренерский штаб пытался использовать не в качестве вингера, а на позиции центрфорварда. Но и там Гарет получил серьезного конкурента в лице 27-летнего Кристиана Аранго. Этот колумбиец успел побывать в дубле «Валенсии» и на контракте в «Бенфике», хотя за первую команду лиссабонцев не провел ни одного матча, а с лета минувшего года играет за «Лос-Анджелес». В МЛС-2022 на счету Аранго оказалось 18 забитых мячей и 4 ассиста в 37 поединках. Стабильность колумбийца также не позволяла Бэйлу рассчитывать на простой путь в основу.

В этой связи неудивительно, что руководство «Лос-Анджелеса» подписало с Бэйлом однолетнее соглашение, по истечении которого в клубе и будут принимать окончательное решение о целесообразности продления сотрудничества с валлийцем. Но по состоянию на текущий момент Гарет не выглядит тем, без кого эта команда не сможет быть успешной в будущем. Хотя важнейшую роль в нынешних успехах «Лос-Анджелеса» валлиец все же успел сыграть, но об этом поговорим чуть позже…

Сборная Уэльса

Для сборной Уэльса было важно, чтобы после мадридского «Реала» их ключевой футболист и капитан Гарет Бэйл наконец-то обрел команду, в которой он будет регулярно выходить на поле. В «Лос-Анджелесе» в принципе это условие было соблюдено, так как валлиец появлялся в каждом матче, когда был здоров, но вот количество игровой практики, полученное Гаретом, не может не вызывать беспокойство.

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С другой стороны, Уэльс должен быть доволен, что Бэйл успел восстановиться после травмы ноги всего за 16 дней, и даже сыграть в финале чемпионата МЛС перед тем, как прибудет в расположение национальной команды для подготовки к финальной части ЧМ-2022. Без Гарета валлийцы однозначно потеряли бы многое на турнире в Катаре, потому как этот футболист чрезвычайно важен даже для атмосферы в командной раздевалке, не говоря уже о тактических аспектах игры.

Стоит также упомянуть, что за сборную Уэльса Бэйл всегда старается играть на максимуме возможностей, в какой бы игровой форме не пребывал. Даже не упомянутом выше скандальном флаге Уэльс значился для Гарета под первым номером, а это говорит о многом. Другое дело, что все-таки нынешний Бэйл – это далеко не звезда № 1 в составе «Тоттенхэма», за которого «Реал» в начале сентября 2013 года заплатил 101 миллион евро…

Гарет Бэйл

Очевидно, что при выборе новой команды Бэйл, прежде всего, руководствовался принципом получения игровой практики в преддверии ЧМ-2022. Решение перейти в «Лос-Анджелес» Гарет принял уже после того, как валлийцы оформили путевку в Катар, и ради этого экс-звезде «Реала» пришлось отказаться от большей части своих финансовых запросов. В частности, по данным инсайдеров, в США Гарет получает 1,6 миллиона долларов в год, хотя в Мадриде имел оклад в 20,3 миллионов долларов…

Несмотря на то, что Бэйл, кажется, несколько недооценил уровень футбола в МЛС, из-за чего пока не является игроком основного состава и не факт, что станет таковым в первой части следующего сезона, когда продолжит действовать его контракт с «Лос-Анджелесом», валлиец публично выражает удовлетворением от жизни в США.

«Мне сложно описать эмоции, но в «Лос-Анджелесе» приятная атмосфера, болельщики очень гостеприимны. Даже на выездных матчах они не так уж враждебны к моей команде, и ко мне. Это довольно семейная среда, и это то, чем должен быть футбол – место, куда вы приводите своих детей», – сказал Бэйл.

После определенного рода травли в «Реале», которую Гарет пережил из-за принципиальной позиции доработать свой контракт до конца, подобные слова говорят о многом с точки зрения настоящих ценностей, существующих ныне в карьере валлийца. Денег он уже заработал достаточно, и перед выходом на пенсию, кажется, просто хочет поиграть в кайф – ради себя, партнеров, зрителей и зрелища. МЛС практически идеально подходит под эти пожелания…

Что в итоге?

Вне зависимости от того, что говорит Бэйл, можно смело утверждать, что в «Лос-Анджелесе» он изначально видел для себя больше возможностей. Но конкуренция с Велой и другими лидерами нынешней атаки команды пока не выиграна, хотя Гарет уже сейчас чувствует себя куда более довольным, чем на скамье запасных в Мадриде. В Испании он во многом сам загнал себя в угол, выбраться из которого не смог или не пожелал. В США делать подобные ошибки Бэйл, похоже, не собирается.

Для руководства «Лос-Анджелеса» Бэйл – это золотая карта без установленного лимита на использование средств. Как уже было сказано, зарплата Гарета даже по меркам МЛС не такая уж и высокая. Например, Лоренцо Инсинье получает в «Торонто» порядка 15 миллионов долларов в год, Кристиан Бентеке в «Ди Си Юнайтед» – 4 миллиона, а резервист «Далласа» Франко Хара, которого наверняка немногие вспомнят по его европейским выступлениям за «Бенфику», «Гранаду» и «Олимпиакос», имеет гарантированные 2,5 миллиона.

При этом, в «Лос-Анджелесе» уже отчитались, что Бэйл, который пришел в клуб в середине сезона, стал для него лидером по продаже именных футболок в 2022 году. Валлиец приносит не только деньги, но и внимание, которое впоследствии конвертируется в выгодные контракты, а следовательно, приносит еще больше денег…

В следующем году ситуация может измениться в лучшую для Бэйла и «Лос-Анджелеса» сторону еще и потому, что Гарет стал тем игроком, который сыграл ключевую роль в завоевании чемпионства в МЛС. В финале против «Филадельфии Юнион» валлиец на восьмой компенсированной минуте к дополнительному времени забил в ворота соперника, сделав счет 3:3, и переведя выяснение отношений в серию пенальти. Там до удара валлийца дело не дошло, а «Лос-Анджелес» отпраздновал победу, воспользовавшись полнейшей несостоятельностью соперника (3:0).

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Победа в МЛС стала для молодого клуба исторической, а Бэйл стал тем, кто навсегда будет ассоциироваться у поклонников команды с золотом. И пускай остальные цифры пока говорят далеко не в пользу Гарета, свой трансфер в «Лос-Анджелес» он уже оправдал этим одним-единственным голом в ворота «Филадельфии Юнион», массой положительных эмоций для болельщиков, а также денежным потоком, который буквально рекой льется в направлении клубной казны.

Поэтому в 2022 году Бэйл почти все сделал правильно: наконец-то покинул «Реал», нашел команду и лигу, где вновь почувствовал себя счастливым, помог новому коллективу добыть историческую победу… Почему почти? Потому что чуда от Гарета теперь ждут еще и в родном для него Уэльсе. Состоится ли оно? Давайте подождем итогов турнира в Катаре, а уж затем сформируем окончательное мнение…