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06 ноября 2022, 10:42 | Обновлено 06 ноября 2022, 11:23
1640
1

Бэйл на 128-й минуте спас Лос-Анджелес и помог впервые стать чемпионом МЛС

Невероятная развязка финала в США

06 ноября 2022, 10:42 | Обновлено 06 ноября 2022, 11:23
1640
1
Бэйл на 128-й минуте спас Лос-Анджелес и помог впервые стать чемпионом МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на воскресенье, 6 ноября, в Лос-Анджелесе состоялся финал плей-офф МЛС между «Лос-Анджелес» и «Филадельфией Юнион».

В основное время матча команды не выявили сильнейшего. Со счетом 2:2 игра перешла в экстра-таймы.

Все шло к серии пенальти, но сначала «Лос-Анджелес» остался в меньшинстве после прямой красной карточки для голкипера Крепо, затем «Филадельфия» впервые в поединке вышла вперед, забив на 120+4 минуте, но тут за дело взялся Гарет Бэйл.

Представитель Уэльса появился на поле уже в дополнительное время, но сыграл решающую роль в матче. Валлиец вырвал для своей команды ничью на 120+8 минут и перевел игру в серию пенальти.

Удары с одиннадцатиметровой отметки точнее проделали игроки Лос-Анджелеса. Как итог – победа в серии пенальти со счетом 3:0 и первый чемпионский трофей МЛС для калифорнийцев.

МЛС. Финал

Лос-Анджелес – Филадельфия Юнион – 3:3 (пен. 3:0)

Голы: Акоста, 27, Мурильо, 83, Бэйл, 120+8 – Газдаг, 59, Эллиотт, 85, 120+4

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MLS Лос-Анджелес (MLS) Филадельфия Юнион Гарет Бэйл видео
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Источник Sport.ua
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Veter
У них Бейл сидел на лавке до овертайма
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