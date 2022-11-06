Бэйл на 128-й минуте спас Лос-Анджелес и помог впервые стать чемпионом МЛС

В ночь на воскресенье, 6 ноября, в Лос-Анджелесе состоялся финал плей-офф МЛС между «Лос-Анджелес» и «Филадельфией Юнион».

В основное время матча команды не выявили сильнейшего. Со счетом 2:2 игра перешла в экстра-таймы.

Все шло к серии пенальти, но сначала «Лос-Анджелес» остался в меньшинстве после прямой красной карточки для голкипера Крепо, затем «Филадельфия» впервые в поединке вышла вперед, забив на 120+4 минуте, но тут за дело взялся Гарет Бэйл.

Представитель Уэльса появился на поле уже в дополнительное время, но сыграл решающую роль в матче. Валлиец вырвал для своей команды ничью на 120+8 минут и перевел игру в серию пенальти.

Удары с одиннадцатиметровой отметки точнее проделали игроки Лос-Анджелеса. Как итог – победа в серии пенальти со счетом 3:0 и первый чемпионский трофей МЛС для калифорнийцев.

МЛС. Финал

Лос-Анджелес – Филадельфия Юнион – 3:3 (пен. 3:0)

Голы: Акоста, 27, Мурильо, 83, Бэйл, 120+8 – Газдаг, 59, Эллиотт, 85, 120+4