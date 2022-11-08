Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну

8 ноября в 16:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА. Она определила 8 пар команд, которые поспорят за путевки в 1/8 финала.

Своих соперников на весну узнали «Шахтер» Донецк U-19 и «Рух» Львов U-19.

«Рух» сыграет дома против «Интера» из Италии, а «Шахтер» – на выезде против «Хайдука» из Хорватии.

Противостояния состоят из одного матча, который пройдет 7 или 8 февраля 2023 года.

В стыковых матчах победители Пути чемпионов стран сыграют на своем поле против команд, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Победители стыковых матчей попадут в классический плей-офф, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов. Четверка сильнейших по итогам плей-офф примет участие в финале четырех в Ньоне.

Восемь одноматчевых противостояний пройдут 7/8 февраля. Победители Пути чемпионов стран играют дома.

Таким образом, «Рух» проведет матч дома, а «Шахтер» – на выезде.

Юношеская лига УЕФА 2022/23

1/16 финала (стыковые матчи), 7/8 февраля

Янг Бойз (Швейцария) – РБ Зальцбург (Австрия)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)

Рух (Украина) – Интер (Италия)

– Интер (Италия) Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина)

(Украина) МТК (Венгрия) – Аякс (Нидерланды)

Хиберниан (Шотландия) – Боруссия Д (Германия)

Панатинаикос (Греция) – Порту (Португалия)

Генк (Бельгия) – Ювентус (Италия)

Вышли в 1/8 финала напрямую (не участвуют в 1/16 финала)