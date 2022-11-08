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Молодежные турниры
08 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:48
4436
5

Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну

8 ноября в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки ЮЛУ

08 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:48
4436
5
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
УЕФА

8 ноября в 16:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА. Она определила 8 пар команд, которые поспорят за путевки в 1/8 финала.

Своих соперников на весну узнали «Шахтер» Донецк U-19 и «Рух» Львов U-19.

«Рух» сыграет дома против «Интера» из Италии, а «Шахтер» – на выезде против «Хайдука» из Хорватии.

Противостояния состоят из одного матча, который пройдет 7 или 8 февраля 2023 года.

В стыковых матчах победители Пути чемпионов стран сыграют на своем поле против команд, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Победители стыковых матчей попадут в классический плей-офф, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов. Четверка сильнейших по итогам плей-офф примет участие в финале четырех в Ньоне.

Восемь одноматчевых противостояний пройдут 7/8 февраля. Победители Пути чемпионов стран играют дома.

Таким образом, «Рух» проведет матч дома, а «Шахтер» – на выезде.

Юношеская лига УЕФА 2022/23

1/16 финала (стыковые матчи), 7/8 февраля

  • Янг Бойз (Швейцария) – РБ Зальцбург (Австрия)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)
  • Рух (Украина) – Интер (Италия)
  • Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина)
  • МТК (Венгрия) – Аякс (Нидерланды)
  • Хиберниан (Шотландия) – Боруссия Д (Германия)
  • Панатинаикос (Греция) – Порту (Португалия)
  • Генк (Бельгия) – Ювентус (Италия)

Вышли в 1/8 финала напрямую (не участвуют в 1/16 финала)

  • Ливерпуль (Англия)
  • Атлетико (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Спортинг (Португалия)
  • Милан (Италия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • ПСЖ (Франция)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Ivan Vismutenko
Руз сыграет ДОМА 
против Интера 
в Польше
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+1
Remark
Не повезло Интеру))) 
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0
Выталкиватель парашутистов
А я почти уверен на 99% что РУХ выиграет у Интера. У наших пацанов мотивация совершенно другая.... Козловский умеет настраивать команду в таких матчах. Удачи РУХУ!
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0
Burevestnik
ото такий Кубок ??? !!! 
і на що воно оте схоже... 
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-1
romanchik.8409
Пизд..ц.от Козловского будет... Скажет,что Павелка Интер подсунул 
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-4
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