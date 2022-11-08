Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
8 ноября в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки ЮЛУ
8 ноября в 16:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА. Она определила 8 пар команд, которые поспорят за путевки в 1/8 финала.
Своих соперников на весну узнали «Шахтер» Донецк U-19 и «Рух» Львов U-19.
«Рух» сыграет дома против «Интера» из Италии, а «Шахтер» – на выезде против «Хайдука» из Хорватии.
Противостояния состоят из одного матча, который пройдет 7 или 8 февраля 2023 года.
В стыковых матчах победители Пути чемпионов стран сыграют на своем поле против команд, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Победители стыковых матчей попадут в классический плей-офф, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов. Четверка сильнейших по итогам плей-офф примет участие в финале четырех в Ньоне.
Восемь одноматчевых противостояний пройдут 7/8 февраля. Победители Пути чемпионов стран играют дома.
Таким образом, «Рух» проведет матч дома, а «Шахтер» – на выезде.
Юношеская лига УЕФА 2022/23
1/16 финала (стыковые матчи), 7/8 февраля
- Янг Бойз (Швейцария) – РБ Зальцбург (Австрия)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)
- Рух (Украина) – Интер (Италия)
- Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина)
- МТК (Венгрия) – Аякс (Нидерланды)
- Хиберниан (Шотландия) – Боруссия Д (Германия)
- Панатинаикос (Греция) – Порту (Португалия)
- Генк (Бельгия) – Ювентус (Италия)
Вышли в 1/8 финала напрямую (не участвуют в 1/16 финала)
- Ливерпуль (Англия)
- Атлетико (Испания)
- Барселона (Испания)
- Спортинг (Португалия)
- Милан (Италия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- ПСЖ (Франция)
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