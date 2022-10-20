Сухой матч Лунина, гол Яремчука, Шахтер догнал Днепр-1, Роналду психанул

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 октября.

1A. Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч

Украинский голкипер получил высокую оценку 7.4 от WhoScored

1B. АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»

Тибо Куртуа восстановился после травмы и возвращается на футбольное поле

2. ВИДЕО. Полный разгром. Яремчук забил гол за Брюгге в ворота Сент-Трюйдена

26-летний форвард сборной Украины забил второй гол в сезоне

3A. Бывший игрок Шахтера принес победу Ман Юнайтед над Тоттенхэмом

У хозяев поля голами во втором тайме отличились Фред и Бруну Фернандеш

3B. ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте

Эрик тен Хаг решил не выпускать Криштиану на поле в матче с «Тоттенхэмом»

4. Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров

Днепряне впервые потеряли очки, горняки догнали соперника – по 19 из 21

5A. Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос

Донецкий клуб одержал уверенную победу, Мудрик оформил дубль

5B. Первая потеря очков. Днепр-1 не смог одолеть Ингулец

Команда Александра Кучера до «речного» дерби исключительно побеждала

6A. Успех без нареканий. Минай одержал победу над Металлистом 1925

Футболисты Владимира Шарана не проигравают уже три матча подряд

6B. Победный минимум. Рух обыграл Ворсклу

Львовянам для победы хватило одного гола

7. Назван главный претендент на Золотой мяч 2023

Сделан далеко идущий прогноз

8A. Провал во второй половине. Прометей уступил Брешии в Еврокубке

Итальянцы оказались намного сильнее

8B. Будивельник уступил эстонцам в поединке Кубка Европы ФИБА

Киевляне проиграли эстонскому «Калев/Крамо»

9A. Женская сборная Украины обыграла Нидерланды на старте отбора к Евро-2023

В финальный раунд выйдет лишь победитель квартета, матчи проходят в Польше

9B. Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских

Анастасия Гасанова в Руане не сыграет

10. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «С оптимизмом смотрю на предстоящую квалификацию Евро»

Специалист считает, что украинская сборная – конкурентоспособна