Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «С оптимизмом смотрю на предстоящую квалификацию Евро»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua сделал анализ жеребьевки квалификации Евро-2024, по итогам которой Украина сыграет с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.

- Вячеслав Викторович, какие ваши первые эмоции в целом от жеребьевки?

- Чтобы иметь приемлемый жребий, необходим соответствующий рейтинг и результаты. Выигрыш своей группы в дивизионе Б Лиги наций и переход в высший дивизион автоматически это нам бы гарантировал. Украина бы тогда находилась во второй, а не в третьей корзине. Но это уже история. Я вот смотрю на десять групп и по большому счету, не обижая ни одну сборную, вижу только две топовые пары - это Нидерланды-Франция (квартет В) и Италия-Англия (квартет С). Во всех остальных, если называть вещи своими именами, ситуация другая. Вот в группе А Испания и Шотландия, в группе D Хорватия и Уэльс, а далее идут Польша-Чехия, Бельгия-Австрия, Венгрия-Сербия, Дания-Финляндия, Швеция-Израиль и Португалия-Босния.

- Вы и здесь с оптимизмом смотрите на шансы сборной Украины?

- Естественно, можно сказать, что в группах В и С тандемы первых двух сборных самые сильные. Украина, к сожалению, попала в одну из таких. Никто не хотел попадать в эти группы. Но мы надеемся, что все равно сыграем на чемпионате Европы. Нам, кстати, «везет» в плане нахождения в группах с грандами. И мы уже должны привыкнуть к этому. Или за счет результата нужно повышать свой рейтинг и попадать в первую корзину.

- По вашему мнению, Украине часто по итогам жеребьевки попадаются сильные соперники?

- Давайте вспомним. Судите сами! В квалификации Евро-2016 мы находились в одной группе с чемпионом Европы-2012 Испанией, в квалификации Евро-2020 мы находились в одном квартете с чемпионом Евро-2016 Португалией. Кстати, с португальцами мы сыграли успешно, 0:0 сыграв в гостях и 2:1 победив дома. А в квалификации чемпионата мира-2022 мы играли в одной группе с победителем мундиаля-2018 Францией и дважды с ней сыграли вничью 1:1. В группу квалификации Евро-2024 мы попали вместе с чемпионом и финалистом Евро-2020 Италией и Англией. На мой взгляд, игры с сильнейшими европейскими сборными дают стимул, как футболистам, так и тренерам. У фанатов такие поединки вызывают интерес. Футболисты стремятся играть в топовых чемпионатах, поэтому успешные игры за сборную являются главным катализатором их мастерства и приглашением их в серьезные клубы.

- Как считаете, Украине есть на что надеяться в группе с Англией и Италией?

- У сборной Италии и Англии наряду с позитивом в настоящее время оказалось слишком много негатива и есть ряд существенных проблем. Каких? Зададитесь вы вопросом. И вы будете достаточно удивлены! Чемпионы Евро итальянцы не попали на чемпионат мира в Катаре, проиграв на своем поле Северной Македонии 0:1. А англичане вылетели из высшего дивизиона Лиги наций в группу В, заняв последнее место в своем квартете. Вы думаете, это стечение обстоятельств? Я попытаюсь вам доказать, что это не так. К примеру, Португалия, после того как выиграла Евро-2016, на ЧМ-2018 в 1/8 финала уступила Уругваю (1:2). А на Евро-2020 португальцы в 1/8 финала проиграли Бельгии (0:1). Франция после победы на чемпионате мира-2018 проиграла в 1/8 финала Евро-2020 в серии пенальти швейцарцам. По поводу португальцев могу сказать, что у них возникли большие проблемы с попаданием на мундиаль в Катаре, так как они финишировали вторыми в группе квалификации, пропустив вперед Сербию. В финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 все видели пару Италия – Португалия. Никто не мог предсказать исход этого противостояния, кроме Северной Македонии, которая неожиданно обыграла Италию, и тем самым открыла португальцам путь на чемпионат мира. Португальцы после победы над турками (3:1) обыграли Северную Македонию (2:0) и вышли на мундиаль.

- За счет чего Украина может посоперничать с англичанами и итальянцами?

- Вот, например, Франция взяла серебро Евро-2016, золото ЧМ-2018 и Кубок Лиги наций-2020. Но затем на Евро-2020, как я уже сказал, после ничьи 3:3 проиграли в серии пенальти Швейцарии. В текущем году в своей группе Лиги наций французы заняли предпоследнее место, опередив лишь в заключительном туре на одно очко Австрию. Они одержали только одну победу над австрийцами. Франция чудом не покинула высший дивизион Лиги наций. Ну как вам? На мой взгляд, это закономерно. Почему? Потому что после серьезнейших успехов и завоеваний кубков следует естественный спад, вероятнее всего, связанный с эмоционально-психологической составляющей («батарейки разряжены»). Люди – не роботы, они эмоционально выхолощены. Сразу же перезарядить их невозможно. Нужно время, терпение, подключение в сборную голодных к победам футболистов и молодых талантов. И тренерам очень сложно вносить коррективы, потому что предыдущая работа приносила максимальный результат. Поэтому у наших соперников по группе, Италии и Англии, сегодня приблизительно такое же состояние.

- Как думаете, это нормально, что финалисты прошлого Евро попали в одну группу в квалификации?

- Победители прошлого Евро сборная Италии умудрилась в эйфории успеха проиграть дома в квалификации мундиаля Северной Македонии. Но я хочу повторить свои тезисы, что победители любого турнира автоматически должны получать путевку в финальную часть любых соревнований. Чемпион Европы и чемпион мира должны играть в финальной части Евро и мундиаля. Им ничего не нужно доказывать в отборе, так как они уже завоевали чемпионство. Считаю, что в ближайшее время этот аспект должен быть скорректирован. Но Италию внесли в корзину для жеребьевки, и она должна бороться в квалификации, чтобы попасть на Евро и защищать свой титул. Неправильно все это. И не только потому что в одной группе оказались два финалиста Евро англичане и итальянцы, в борьбе с которыми нашей сборной придется добывать заветную путевку. К примеру, на нашем месте в случае нашей победы над Шотландией, а, следовательно, выигрыша группы Лиги наций, были бы как раз шотландцы. Они бы играли с итальянцами и англичанами. А мы были бы в группе А следом за испанцами.

- Как думаете, в чем проблемы сборной Англии? На что должен обратить внимание тренерский штаб украинской команды?

- Мы уже знаем, что 26-го марта стартуем матчем в гостях с Англией, у которой также после Евро достаточно непростой период. Они вылетели в дивизион В Лиги наций. Также есть жесточайшая критика команды, тренерского штаба и призывы к смене Саутгейта на другого коуча, которые не могут пройти бесследно. Нельзя забывать и о привлечении очень большой группы молодых футболистов, что требует времени и терпения. Есть у англичан большая группа талантов в созидательном аспекте. Они имеют игровую практику в своих клубах и желательно для тренеров сборной их пробовать наигрывать в команде. Кто это? В первую, очередь 23-летний игрок «Ман Сити» Фил Фоден! А также это реактивный парень из лондонского «Арсенала» Букайо Сака и Мэйсон Маунт из «Челси». Еще это Деклан Райс из «Вест Хэма», Джуд Беллингем из «Боруссии»! Выросла группа молодых талантов, но есть в Англии и много опытных игроков. И те, и другие - очень сильные футболисты. А совместить их не совсем просто.

- А по поводу Италии что думаете?

- У итальянцев также идут серьезные кадровые изменения. Это связано с уходом ряда многолетних лидеров и с очень частой ротацией состава сборной на основании игр Серии А. Пара защитников Кьеллини-Бонуччи была незаменимой много лет. Но Италии придется создавать новую пара центрбеков. Для Италии, дай Бог, важно, чтобы они уговорили остаться в сборной Бонуччи. Но это их вопросы, потому что Леонардо слишком много для них значит. Это как для Украины много значит, например, Степаненко, Ярмоленко и другие опытные ребята. Все хотят, чтобы лидеры играли. Сборная Италии пролетела мимо мундиаля, а потому малейшая ошибка в отборе Евро может стоить кресла Роберто Манчини. А итальянцам, кстати, опять играть с македонцами. Это так на всякий случай! И я ничего не исключаю. На старом игровом багаже уже не получится ехать, так как добавляются новые исполнители и нужны новые идеи. А они не могут появиться по мановению волшебной палочки. Да, есть системообразующие игроки – это вратарь Доннарумма, центральный защитник Бонуччи, если его уговорят играть, диспетчер Жоржиньо, Верратти, Барелла, Иммобиле. Манчини, видя, что после Евро на протяжении полутора лет есть проблемы в атаке, дает шанс большой группе форвардов. Предоставляется шанс представителям «Наполи» Распадори и Политано, Скамакке из «Вест Хэма», а также другим ребятам. Но сборная Италии по-прежнему забивает очень мало и не всегда это делают нападающие. Лично мне больше всех импонирует прогресс 23-летнего Николы Дзаньоло из «Ромы» под руководством Жозе Моуринью. В любом случае итальянцы – большие профессионалы, здорово обученные тактически. А сейчас после всех перипетий они голодны к победам.

- И все же, какой ваш прогноз на квалификацию Евро-2024?

- Нас ждут очень интересные матчи. И наша сборная – конкурентоспособна. Молодежь очень быстро прибавляет и прогрессирует. Мы это видим в матчах УПЛ и еврокубков. Они постоянно получают огромную, серьезную практику и достойно выглядят. Я лично с оптимизмом, как всегда, смотрю на предстоящую квалификацию Евро и верю в успех!