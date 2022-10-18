Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
18 октября в румынском Бухаресте состоялась церемония жеребьевки
18 октября в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда Евро-2023 U-21.
В финальном турнире примут участие 16 команд, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.
В результате жеребьевки 16 команд разделены на 4 группы по 4 сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Матчи финального раунду пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.
Соперниками сборной Украины U-21 станут: Испания, Румыния и Хорватия
Матчи группы B пройдут в Бухаресте. Отметим, что из второй корзины попалась Румыния, хотя мог выпасть кто-то из грандов.
Состав групп Евро-2023 U-21
Группа A: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды
Группа B: Румыния, Испания, Украина, Хорватия
Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия
Стадионы Евро-2023 U-21
Грузия
- Батуми, Арена Батуми: 3 игры группы С, полуфинал, финал
- Кутаиси, стадион Рамаз Шенгелия: 3 игры группы С, четвертьфинал
- Тбилиси, стадион Михаил Месхи: 3 игры группы А, четвертьфинал
- Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе: 3 игры группы А (с участием Грузии)
Румыния
- Бухарест, стадион Джулешти: 3 игры группы B, четвертьфинал
- Бухарест, стадион Стяуа: 3 игры группы B (с участием Румынии), полуфинал
- Клуж-Напока, стадион ЧФР Клуж: 3 игры группы D
- Клуж-Напока, Клуж Арена: 3 игры группы D, четвертьфинал
Расписание матчей Евро-2023 U-21
- Группа A / Группа B: 21, 24, 27 июня
- Группа C / Группа D: 22, 25, 28 июня
- Четвертьфиналы: 1 и 2 июля
- Полуфиналы: 5 июля
- Финал: 8 июля
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