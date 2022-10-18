Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21

18 октября в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда Евро-2023 U-21.

В финальном турнире примут участие 16 команд, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

В результате жеребьевки 16 команд разделены на 4 группы по 4 сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Матчи финального раунду пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.

Соперниками сборной Украины U-21 станут: Испания, Румыния и Хорватия

Матчи группы B пройдут в Бухаресте. Отметим, что из второй корзины попалась Румыния, хотя мог выпасть кто-то из грандов.

Состав групп Евро-2023 U-21

Группа A: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды

Группа B: Румыния, Испания, Украина, Хорватия

Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия

Стадионы Евро-2023 U-21

Грузия

Батуми, Арена Батуми: 3 игры группы С, полуфинал, финал

Кутаиси, стадион Рамаз Шенгелия: 3 игры группы С, четвертьфинал

Тбилиси, стадион Михаил Месхи: 3 игры группы А, четвертьфинал

Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе: 3 игры группы А (с участием Грузии)

Румыния

Бухарест, стадион Джулешти: 3 игры группы B, четвертьфинал

Бухарест, стадион Стяуа: 3 игры группы B (с участием Румынии), полуфинал

Клуж-Напока, стадион ЧФР Клуж: 3 игры группы D

Клуж-Напока, Клуж Арена: 3 игры группы D, четвертьфинал

Расписание матчей Евро-2023 U-21