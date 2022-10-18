Старт против Хорватии. Календарь матчей Украины U-21 на Евро-2023
В июне 2023 года команда Ротаня сыграет с Хорватией, Румынией и Испанией
Молодежная сборная Украины во время жеребьевки в Бухаресте узнала соперников в финальном турнире Евро-2023 U-21.
В финальной стадии турнира вместе с двумя хозяевами, Грузией и Румынией, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией.
Украинская команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня 2023 в румынском Бухаресте. На 24 июня запланирован матч против Румынии, а в заключительной игре группового этапа сине-желтые сыграют против Испании (27 июня).
Поединки турнира с участием 16 сборных примут 4 стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и четыре – в Грузии (в Батуми, Кутаисе и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.
Три лучшие команды Евро-2023 U-21 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024.
Евро-2023 U-21
Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.
21.06.2023
- Грузия – Португалия (Тбилиси)
- Бельгия – Нидерланды (Тбилиси)
24.06.2023
- Грузия – Бельгия (Тбилиси)
- Португалия – Нидерланды (Тбилиси)
27.06.2023
- Нидерланды – Грузия (Тбилиси)
- Португалия – Бельгия (Тбилиси)
Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия.
21.06.2023
- Румыния – Испания (Бухарест)
- Украина – Хорватия (Бухарест)
24.06.2023
- Румыния – Украина (Бухарест)
- Испания – Хорватия (Бухарест)
27.06.2023
- Хорватия – Румыния (Бухарест)
- Испания – Украина (Бухарест)
Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль.
22.06.2023
- Чехия – Англия (Батуми)
- Германия – Израиль (Кутаиси)
25.06.2023
- Чехия – Германия (Батуми)
- Англия – Израиль (Кутаиси)
28.06.2023
- Англия – Германия (Батуми)
- Израиль – Чехия (Кутаиси)
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.
22.06.2023
- Норвегия – Швейцария (Клуж-Напока)
- Франция – Италия (Клуж-Напока)
25.06.2023
- Норвегия – Франция (Клуж-Напока)
- Швейцария – Италия (Клуж-Напока)
28.06.2023
- Швейцария – Франция (Клуж-Напока)
- Италия – Норвегия (Клуж-Напока)
Четвертьфиналы, 1 и 2 июля 2023
- А1 – С2
- С1 – А2
- В1 – D2
- D1 – В2
Полуфиналы, 5 июля 2023
- Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2
- Победитель четвертьфинала 3 – победитель четвертьфинала 4
Финал, 8 июля 2023
- Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2
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