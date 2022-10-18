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Молодежные турниры
18 октября 2022, 20:43 | Обновлено 18 октября 2022, 20:55
1213
0

Старт против Хорватии. Календарь матчей Украины U-21 на Евро-2023

В июне 2023 года команда Ротаня сыграет с Хорватией, Румынией и Испанией

18 октября 2022, 20:43 | Обновлено 18 октября 2022, 20:55
1213
0
Старт против Хорватии. Календарь матчей Украины U-21 на Евро-2023
УЕФА

Молодежная сборная Украины во время жеребьевки в Бухаресте узнала соперников в финальном турнире Евро-2023 U-21.

В финальной стадии турнира вместе с двумя хозяевами, Грузией и Румынией, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией.

Украинская команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня 2023 в румынском Бухаресте. На 24 июня запланирован матч против Румынии, а в заключительной игре группового этапа сине-желтые сыграют против Испании (27 июня).

Поединки турнира с участием 16 сборных примут 4 стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и четыре – в Грузии (в Батуми, Кутаисе и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Три лучшие команды Евро-2023 U-21 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024.

Евро-2023 U-21

Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.

21.06.2023

  • Грузия – Португалия (Тбилиси)
  • Бельгия – Нидерланды (Тбилиси)

24.06.2023

  • Грузия – Бельгия (Тбилиси)
  • Португалия – Нидерланды (Тбилиси)

27.06.2023

  • Нидерланды – Грузия (Тбилиси)
  • Португалия – Бельгия (Тбилиси)

Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия.

21.06.2023

  • Румыния – Испания (Бухарест)
  • Украина – Хорватия (Бухарест)

24.06.2023

  • Румыния – Украина (Бухарест)
  • Испания – Хорватия (Бухарест)

27.06.2023

  • Хорватия – Румыния (Бухарест)
  • Испания – Украина (Бухарест)

Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль.

22.06.2023

  • Чехия – Англия (Батуми)
  • Германия – Израиль (Кутаиси)

25.06.2023

  • Чехия – Германия (Батуми)
  • Англия – Израиль (Кутаиси)

28.06.2023

  • Англия – Германия (Батуми)
  • Израиль – Чехия (Кутаиси)

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.

22.06.2023

  • Норвегия – Швейцария (Клуж-Напока)
  • Франция – Италия (Клуж-Напока)

25.06.2023

  • Норвегия – Франция (Клуж-Напока)
  • Швейцария – Италия (Клуж-Напока)

28.06.2023

  • Швейцария – Франция (Клуж-Напока)
  • Италия – Норвегия (Клуж-Напока)

Четвертьфиналы, 1 и 2 июля 2023

  • А1 – С2
  • С1 – А2
  • В1 – D2
  • D1 – В2

Полуфиналы, 5 июля 2023

  • Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2
  • Победитель четвертьфинала 3 – победитель четвертьфинала 4

Финал, 8 июля 2023

  • Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2

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Источник УЕФА
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