Старт против Хорватии. Календарь матчей Украины U-21 на Евро-2023

Молодежная сборная Украины во время жеребьевки в Бухаресте узнала соперников в финальном турнире Евро-2023 U-21.

В финальной стадии турнира вместе с двумя хозяевами, Грузией и Румынией, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией.

Украинская команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня 2023 в румынском Бухаресте. На 24 июня запланирован матч против Румынии, а в заключительной игре группового этапа сине-желтые сыграют против Испании (27 июня).

Поединки турнира с участием 16 сборных примут 4 стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и четыре – в Грузии (в Батуми, Кутаисе и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Три лучшие команды Евро-2023 U-21 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024.

Евро-2023 U-21

Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.

21.06.2023

Грузия – Португалия (Тбилиси)

Бельгия – Нидерланды (Тбилиси)

24.06.2023

Грузия – Бельгия (Тбилиси)

Португалия – Нидерланды (Тбилиси)

27.06.2023

Нидерланды – Грузия (Тбилиси)

Португалия – Бельгия (Тбилиси)

Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия.

21.06.2023

Румыния – Испания (Бухарест)

Украина – Хорватия (Бухарест)

24.06.2023

Румыния – Украина (Бухарест)

(Бухарест) Испания – Хорватия (Бухарест)

27.06.2023

Хорватия – Румыния (Бухарест)

Испания – Украина (Бухарест)

Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль.

22.06.2023

Чехия – Англия (Батуми)

Германия – Израиль (Кутаиси)

25.06.2023

Чехия – Германия (Батуми)

Англия – Израиль (Кутаиси)

28.06.2023

Англия – Германия (Батуми)

Израиль – Чехия (Кутаиси)

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.

22.06.2023

Норвегия – Швейцария (Клуж-Напока)

Франция – Италия (Клуж-Напока)

25.06.2023

Норвегия – Франция (Клуж-Напока)

Швейцария – Италия (Клуж-Напока)

28.06.2023

Швейцария – Франция (Клуж-Напока)

Италия – Норвегия (Клуж-Напока)

Четвертьфиналы, 1 и 2 июля 2023

А1 – С2

С1 – А2

В1 – D2

D1 – В2

Полуфиналы, 5 июля 2023

Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2

Победитель четвертьфинала 3 – победитель четвертьфинала 4

Финал, 8 июля 2023