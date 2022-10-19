Назван главный претендент на Золотой мяч-2023

Популярное издание Goal сделало первый прогноз на вероятного обладателя Золотого мяча 2023 года. По версии издания, на данный момент главным претендентом на трофей является 35-летний аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Отмечается, что вручение будущего Золотого мяча станет в своем роде уникальным, ведь оно состоится почти что через год после чемпионата мира, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Исходя из этого, перипетии мундиаля могут не иметь решающего значения при определении обладателя приза.

Свой нынешний прогноз Goal сделал согласно стартовому отрезку нынешнего сезона-2022/2023. Расклад сил в борьбе за Золотой мяч-2023 в дальнейшем будет обновляться.

20. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

19. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид)

18. Коди Гакпо (ПСВ)

17. Рафаэл Леау («Милан»)

16. Лерой Сане («Бавария»)

15. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

14. Садио Мане («Бавария»)

13. Габриэл Жезус («Арсенал»)

12. Джамал Мусиала («Бавария»)

11. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

9. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Карим Бензема («Реал» Мадрид)

7. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)

5. Роберт Левандовски («Барселона»)

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

2. Неймар («ПСЖ»)

1. Лионель Месси («ПСЖ»)