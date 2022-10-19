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  4. Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских
WTA
19 октября 2022, 14:26 |
812
1

Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских

Анастасия Гасанова в Руане не сыграет

19 октября 2022, 14:26 |
812
1
Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Гасанова

Сегодня, 19 октября в первом раунде парного разряда турнира должен был состояться матч сестер Даяны и Иванны Ястремской против скандальной россиянки Анастасии Гасановой и Анастасии Комардиной.

Однако матч не состоялся: Гасанова снялась с турнира в Руане как в одиночном, так и в парном разряде.

Напомним, Анастасия Гасанова – та самая российская теннисистка, печально известна недавними публичными высказываниями в поддержку военной агрессии россии против Украины.

Первой о снятии Гасановой сообщила теннисный тренер из Одессы Виктория Кутузова, которая несколько дней назад записала видеоответ на высказывания Гасановой.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
засцяла Гасанова)))
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