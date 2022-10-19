Скандальная россиянка Гасанова снялась с матча против сестер Ястремских

Сегодня, 19 октября в первом раунде парного разряда турнира должен был состояться матч сестер Даяны и Иванны Ястремской против скандальной россиянки Анастасии Гасановой и Анастасии Комардиной.

Однако матч не состоялся: Гасанова снялась с турнира в Руане как в одиночном, так и в парном разряде.

Напомним, Анастасия Гасанова – та самая российская теннисистка, печально известна недавними публичными высказываниями в поддержку военной агрессии россии против Украины.

Первой о снятии Гасановой сообщила теннисный тренер из Одессы Виктория Кутузова, которая несколько дней назад записала видеоответ на высказывания Гасановой.