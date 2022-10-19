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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 20:25 | Обновлено 19 октября 2022, 20:46
468
0

Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров

Днепряне впервые потеряли очки, горняки догнали соперника – по 19 баллов из 21

19 октября 2022, 20:25 | Обновлено 19 октября 2022, 20:46
468
0
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
ФК Шахтер Донецк

​​С 18 по 19 октября прошел 8-й тур Украинской Премьер-лиги. Установилось двоевластие в турнирной таблице.

«Днепр-1» под руководством Александра Кучера не сумел обыграть «Ингулец» (2:2). «Шахтер» легко переиграл «Колос» из Ковалевки (3:0).

Теперь «Днепр-1» и «Шахтер» делят первое место турнирной таблицы УПЛ (по 19 очков из 21).

В аутсайдерах находится одесский «Черноморец» (2 пункта).

🏆 УПЛ. 8-й тур

18 октября

  • 13:00 Львів – Верес – 1:3
  • 15:00 Олександрія – Кривбас – 2:0
  • 15:00 Чорноморець – Зоря – 0:4

​19 октября

  • 13:00 Ворскла – Рух – 0:1
  • 13:00 Днепр-1 – Ингулец – 2:2
  • 17:00 Шахтар – Колос – 3:0
  • 17:30 Металлист 1925 – Минай – 0:1

Турнирная таблица после 8 туров

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Источник Sport.ua
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