Украина. Премьер лига19 октября 2022, 20:25 | Обновлено 19 октября 2022, 20:46
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Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Днепряне впервые потеряли очки, горняки догнали соперника – по 19 баллов из 21
19 октября 2022, 20:25 | Обновлено 19 октября 2022, 20:46
468
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С 18 по 19 октября прошел 8-й тур Украинской Премьер-лиги. Установилось двоевластие в турнирной таблице.
«Днепр-1» под руководством Александра Кучера не сумел обыграть «Ингулец» (2:2). «Шахтер» легко переиграл «Колос» из Ковалевки (3:0).
Теперь «Днепр-1» и «Шахтер» делят первое место турнирной таблицы УПЛ (по 19 очков из 21).
В аутсайдерах находится одесский «Черноморец» (2 пункта).
🏆 УПЛ. 8-й тур
18 октября
- 13:00 Львів – Верес – 1:3
- 15:00 Олександрія – Кривбас – 2:0
- 15:00 Чорноморець – Зоря – 0:4
19 октября
- 13:00 Ворскла – Рух – 0:1
- 13:00 Днепр-1 – Ингулец – 2:2
- 17:00 Шахтар – Колос – 3:0
- 17:30 Металлист 1925 – Минай – 0:1
Турнирная таблица после 8 туров
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