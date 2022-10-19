Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров

​​С 18 по 19 октября прошел 8-й тур Украинской Премьер-лиги. Установилось двоевластие в турнирной таблице.

«Днепр-1» под руководством Александра Кучера не сумел обыграть «Ингулец» (2:2). «Шахтер» легко переиграл «Колос» из Ковалевки (3:0).

Теперь «Днепр-1» и «Шахтер» делят первое место турнирной таблицы УПЛ (по 19 очков из 21).

В аутсайдерах находится одесский «Черноморец» (2 пункта).

🏆 УПЛ. 8-й тур

18 октября

13:00 Львів – Верес – 1:3

– 1:3 15:00 Олександрія – Кривбас – 2:0

– Кривбас – 2:0 15:00 Чорноморець – Зоря – 0:4

​19 октября

13:00 Ворскла – Рух – 0:1

– 0:1 13:00 Днепр-1 – Ингулец – 2:2

17:00 Шахтар – Колос – 3:0

– Колос – 3:0 17:30 Металлист 1925 – Минай – 0:1

Турнирная таблица после 8 туров