Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Донецкий клуб одепржал уверенную победу, Мудрик оформил дубль
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 8 тур.
«Шахтер» – «Колос» – 3:0
Мудрик (8, 56), Тэйлор (47)
Безбородко (40)
«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Тэйлор, 46), Назарина, Степаненко (Джурасек, 62), Судаков (Крыськив, 76), Мудрик (Петряк, 62), Зубков, Сикан (Траоре, 61)
«Колос»: Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ориховский (Богданов, 46), Смирный (Задоя, 76), Мякушко (Кузык, 88), Болбат (Исаенко, 76), Ильин, Безбородько (Попов, 61)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
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