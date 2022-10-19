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  4. Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
19.10.2022, FT 3 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 18:52 | Обновлено 19 октября 2022, 18:55
1354
11

Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос

Донецкий клуб одепржал уверенную победу, Мудрик оформил дубль

19 октября 2022, 18:52 | Обновлено 19 октября 2022, 18:55
1354
11
Как использовать осечку конкурента. Шахтер во Львове разгромил Колос
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Шахтер» – «Колос» – 3:0

Мудрик (8, 56), Тэйлор (47)

Безбородко (40)

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Тэйлор, 46), Назарина, Степаненко (Джурасек, 62), Судаков (Крыськив, 76), Мудрик (Петряк, 62), Зубков, Сикан (Траоре, 61)

«Колос»: Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ориховский (Богданов, 46), Смирный (Задоя, 76), Мякушко (Кузык, 88), Болбат (Исаенко, 76), Ильин, Безбородько (Попов, 61)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Maks_krot
На классе !!!всех болельщиков Шахтёра с уверенной победой!!
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+3
Veter
Вовремя Миша зачекинился с Динамо.
И пошли дела  в УПЛ. Хоть с левой, хоть с правой...
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+3
AK.228
Спокійно і впевнено!!
Мудрік топ!!
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+3
Алексей Петров
Мудрик набрал сумасшедшую форму, потенциал у него сумасшедший. Уверен, что зимой очередь будет из тех, кто готов дать 50 лямов
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+3
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Злий Глобинець
До речі, читав на онлайні,  на цей раз було спокійне, культурне і люб'язне спілкування. Без срачу і головне, без набридливих суркісоботів! От якби завжди так.
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+2
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Злий Глобинець
Гірники молодці - спокійно і на класі. Ще один крок до чергового чемпіонства!
Тепер би так само Селтік...
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+2
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