Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 21:24 |
79
0

Шахтер – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка восьмого тура Украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 21:24 |
79
0
Шахтер – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В среду, 19 октября, состоится поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и ковалевский «Колос». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Донецкий клуб подошел к очередному туру национального первенства на второй позиции турнирной таблицы. В минувший уик-энд «горняки» одержали уверенную победу в противостоянии с киевским «Динамо», обыграв соперников со счетом 3:1. «Колос» в прошлом туре участия не принимал, поскольку его матч с «Зарей» был перенесен. Соперники провели семь очных поединков, и «Шахтер» имеет солидное преимущество: «горняки» 6 раз обыгрывали «Колос», а в одном матче была зафиксирована ничья. В предыдущем противостоянии с ковалевцами донецкий клуб одержал победу со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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