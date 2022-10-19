19.10.2022, FT 3 : 0
Украина. Премьер лига19 октября 2022, 19:57 |
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Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 19:57 |
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В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги во Львове донецкий «Шахтер» убедительно разобрался с «Колосом» – 3:0
Героем матча стал полузащитник «горняков» Михаил Мудрик, который отметился двумя голами.
Украинская Премьер-лига. 8 тур
Шахтер – Колос – 3:0
Голы: Мудрик, 8, 56, Тэйлор, 47.
Видеообзор матча «Шахтер» – «Колос»
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Тэйлор (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
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