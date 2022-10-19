Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги во Львове донецкий «Шахтер» убедительно разобрался с «Колосом» – 3:0

Героем матча стал полузащитник «горняков» Михаил Мудрик, который отметился двумя голами.

Украинская Премьер-лига. 8 тур

Шахтер – Колос – 3:0

Голы: Мудрик, 8, 56, Тэйлор, 47.

Видеообзор матча «Шахтер» – «Колос»