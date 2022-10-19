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Шахтер Донецк
19.10.2022, FT 3 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 19:57 |
2421
0

Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 19:57 |
2421
0
Шахтер – Колос – 3:0. Победный дубль Мудрика. Видео голов и обзор
УПЛ

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги во Львове донецкий «Шахтер» убедительно разобрался с «Колосом» – 3:0

Героем матча стал полузащитник «горняков» Михаил Мудрик, который отметился двумя голами.

Украинская Премьер-лига. 8 тур

Шахтер – Колос – 3:0

Голы: Мудрик, 8, 56, Тэйлор, 47.

Видеообзор матча «Шахтер» – «Колос»

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Тэйлор (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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