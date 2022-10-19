ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы даже не думаем о Селтике. Думаем о Минае и уважаем его»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич проанализировал победный матч 8-го тура УПЛ против «Колоса» (3:0):

– У «Шахтера» напряженный календарь, и сегодня была ротация состава. Довольны тем, как игроки проявили себя?

– Мы должны учитывать насыщенный график, но у нас есть достаточно большой список игроков, которые способны решать задачу в каждом матче. Мы исходим из профиля соперника и тогда выбираем состав, дозируем замены и нагрузки. В целом получился напряженный матч. Мы ожидали тяжелой игры – так и случилось. Были проблемы в начале первого тайма, когда не все получалось так, как мы задумали. Однако некоторые коррективы в перерыве помогли.

Во втором тайме мы доминировали, контролировали игру и, думаю, полностью заслужили эту победу. Могли забить еще пару мячей. Футболисты, которые сегодня вышли в ротацию, появились во втором тайме. Они все почувствовали, что важны, что это коллектив, который идет шаг за шагом, выполняя свои задачи. Плюс «Днепр-1» сыграл вничью, что добавляет нам уверенности в борьбе за первое место. Это позиция, на которой мы хотим быть, и это амбиции, которых мы не скрываем. Для этого мы должны иметь правильный менталитет, улучшать свои способности и работать каждый день, чтобы быть на высокой ноте. Можем сказать, что это очень важная победа, но она была заработанной, напряженной. Соперник силен в обороне и мало пропускает, но мы сегодня сыграли хороший матч и заслуженно победили.

– Когда можно ожидать возвращения Марьяна Шведа?

– Дай Бог, что завтра он уже проведет тренировку с командой. Приводящая мышца его уже не беспокоит – это первый день, вчера и сегодня, когда она его не беспокоит даже при смене направления движения. И это меня радует как тренера, потому что я прекрасно понимаю, насколько он важный игрок для нашей команды. Его характеристик вингера, которые очень неудобны для любого латераля, и его разнообразия в фазе атаки на данный момент нам очень не хватает. Команде нужны такие высококвалифицированные игроки в каждом матче, так что мы с радостью ждем его возвращения. Думаю, с завтрашнего дня он войдет в общую группу. Посмотрим, сможет ли сыграть определенный период времени против «Миная», чтобы уже полноценно готовиться к «Селтику».

– Как планируете настраивать команду на матч с «Селтиком»?

– Вы знаете, мы должны уважать каждого оппонента, который нам противостоит. Думаю, «Минай» заслуживает полного уважения. Тем более мы видим, что у них сейчас идут неплохие результаты: они хорошо сыграли против «Динамо». Играем на выезде, посмотрим, какое будет поле. И, конечно, после такого насыщенного графика ощущается определенная усталость. Но, как я говорил, чемпионы должны иметь такой менталитет: забывать обо всем, проектировать успех в голове и двигаться дальше. Так что даже не думаем о «Селтике» – думаем о «Минае», о том, как его обыграть и быть в турнирной таблице там, где мы хотим, где заслуживаем быть и на что работаем. Сначала – «Минай», а потом будем думать о других играх.