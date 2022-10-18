В матче 8-го тура футболисты донецкого «Шахтера» на «Арене-Львов» сыграют с ковалевским «Колосом». Соперников разделяют в турнирной таблице пять очков.

Шахтер

Подопечные Игоря Йовичевича в октябре выдали неплохую серию, в которой было две победы в чемпионате Украины над «Металлистом» 6:1 и «Динамо» 3:1, а также два упорных поединка в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом» 1:2 и 1:1.

Особенно порадовали горняки своих болельщиков уверенной победой над давними соперниками киевлянами. В той игре снова забил свой очередной гол Александр Зубков, как всегда активен был Михаил Мудрик, который сам забил красивый мяч, сделал голевой пас на Сикана и заработал пенальти. Впрочем, реализовать его Траоре не сумел.

Вообще игра «Шахтера» явно улучшилась по сравнению с началом сезона. А ведь сперва, казалось, что без атакующих бразильцев у него мало что получается. Тем приятнее, что можно порадоваться за украинских игроков, вышедших на ведущие позиции в одном из самых именитых отечественных клубов.

Колос

Ковалевские футболисты очень здорово стартовали в нынешнем чемпионате, набрав в первых четырех играх 10 очков. Но затем последовало поражение от «Металлиста 1925» со счетом 0:2 и нулевая ничья на родном стадионе с командой «Ингулец».

На вопрос, был ли спад в игре «Колоса» или это было просто стечение обстоятельств, должен был дать ответ матч с «Зарей». Однако из-за известных событий он был перенесен, поэтому у ковалевцев появилось вынужденной «окно».

Кстати, в матче с «Ингульцом» очередное предупреждение получил один из основных игроков средней линии 36-летний Вадим Милько. Он уже точно не сыграет с «Шахтером». Впрочем у Ярослава Вишняка есть кем его заменить, благо выбор на эту позицию есть.

Статистика матчей

Соперники встречались в украинской Премьер-Лиге 7 раз. Шесть побед у «Шахтера» и один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных голов 19-5. В последний раз команды играли в Ковалевке почти год назад 7 ноября. Горняки выиграли 3:1. У победителей отличились Матвиенко, Фернандо и Мудрик, а у проигравших один мяч отыграл Ильин.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Ориховский, Смирный, Болбат, Мякушко, Ильин, Безбородько

Прогноз на противостояние:

Учитывая турнирное положение, «Шахтеру» никак нельзя терять очки в борьбе за лидерство. Поэтому его футболисты, конечно же, будут стремиться к победе. «Колос» постарается навязать свою игру, но все же ставим на горняков – 2:0.

19 октября, среда