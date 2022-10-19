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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.10.2022, FT 0 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 19:27 | Обновлено 19 октября 2022, 20:53
1288
1

Успех без нареканий. Минай одержал победу над Металлистом 1925

Футболисты Владимира Шарана не проигравают уже три матча подряд

19 октября 2022, 19:27 | Обновлено 19 октября 2022, 20:53
1288
1
Успех без нареканий. Минай одержал победу над Металлистом 1925
УПЛ

Идет только середина рабочей недели, а очередной тур украинской Премьер-лиги находится в самом разгаре. Далеко не часто происходит подобное явление в наших футбольных реалиях, однако приближение чемпионата мира-2022 в Катаре будет вызывать исключительно уплотнение календаря для каждого из клубов по всему миру, даже если их страна, на примере Украины, не будет в нем участвовать. В частности, харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай» должны встретиться между собой в отчетный день на поле стадиона «Колос» в живописной Ковалевке для выяснения взаимоотношений между собой.

Судьбы коллективов Валерия Кривенцова и Владимира Шарана было трудно сравнить между собой, однако объединяла команды этих тренеров низкая результативность. Однако даже при таких условиях «желто-синие» немного раньше начали отмечаться определенными успехами, тогда как соперники могли похвастаться исключительно победой в матче против петровского «Ингульца» (2:1), у которого с начала сезона кто только не отбирал очки.

Начать игру в заранее установленное время в условиях, когда территория страны оказывается под массированным обстрелом со стороны государства-оккупанта, было нереальной задачей. Однако задержку в два с половиной часа даже в страшном сне не могли себе представить футболисты, сидя в бомбоубежище где-то под трибунами стадиона «Колос» в Ковалевке. Однако футбол в этот день все же посетил этот красивый населенный пункт, а мы в свою очередь не остались без еще одного матча восьмого тура.

Но насколько же тяжело было играть командам в первой половине игры! «Металлист 1925» словно растерял весь пыл за время простоя, поэтому даже не пытался направлять мяч в сторону чужих владений. «Минай» на этом фоне был гораздо более мобильным и агрессивным, чем обычно. Было заметно прогресс команды Шарана в уверенности в собственных силах, и если бы она еще и подкреплялась завершением перспективных моментов в чужой штрафной.

Команды в итоге наиграли аж на ноль ударов в створ ворот в первой половине игры, что оставило нас в неопределенном состоянии относительно дальнейшего развития событий на поле. Все же, обе команды нуждались в трех очках по итогам очного противостояния, но смелое продвижение к их получению мы увидели исключительно со стороны представителей Закарпатья.

«Металлист 1925» вышел на второй тайм с моментом попадания мяча в перекладину в завершение блокированного защитником выстрела Ременюка с правого фланга штрафной, однако на этом команда Валерия Кривенцова, похоже, исчерпала собственный атакующий потенциал. «Минай» еще немного посидел в обороне, после чего совершил решительный выпад на чужие ворота, и со второй попытки на 70 минуте Твердохлеб обыграл голкипера соперников в завершение подачи углового с левого фланга. Не стоит лишний раз говорить, что этого оказалось вполне достаточно для победы.

В следующем туре харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях у львовского «Руха», а закарпатский «Минай» будет принимать донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Металлист 1925» – «Минай» - 0:1

Твердохлиб, 70

Курило, 49, Капинус, 90+2 – Немчанинов, 18, Бандура, 90+3

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Габелок, Кравченко, Вачиберадзе – Русин (Бычек, 75), Пономарь, Ременюк.

«Минай»: Бандура – Рогозинский (Трубочкин, 66), Немчанинов, Горин, Гончар (Дмитрук, 86) – Хахлев (Байдал, 87), Витенчук – Кулиев (Чуев, 81), Твердохлеб, Воробчак – Вишневский (Коломоец, 80).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 10 (1) – 13 (5)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 1 – 3.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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