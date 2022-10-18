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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.10.2022 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 18:45 | Обновлено 18 октября 2022, 19:48
196
0

Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане второй раз подряд будут принимать соперников по Премьер-Лиге в Ковалевке

18 октября 2022, 18:45 | Обновлено 18 октября 2022, 19:48
196
0
Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

Похоже, что стадион «Колос» в Ковалевке становится одним из самых востребованных в украинском чемпионате в последнее время. В 8-м туре здесь запланированы сразу два матча, причем без участия местной команды. Во вторник на зеленое поле вышли одесский «Черноморец» и луганская «Заря», а в среду сыграют харьковский «Металлист 1925» и «Минай».

Металлист 1925

Интересно, что подопечные Валерия Кривенцова в предыдущем туре тоже были номинальными хозяевами поля в Ковалевке. Тогда они принимали «Львов». После первого тайма харьковчане вели в счете 2:1, но не сумели удержать свое преимущество и матч завершился вничью 2:2.

Кстати, доигрывали тот поединок футболисты «Металлиста 1925» в меньшинстве, так как с поля был удален их полузащитник Ярослав Мартынюк. Понятно, что в предстоящем матче с «Минаем» тренеры не смогут рассчитывать на этого опытного игрока.

А еще в игре со «Львовом» второй раз подряд отличился забитым голом другой хавбек Ростислав Русин, поразивший точным ударом со средней дистанции дальний угол ворот соперников. Также два гола в нынешнем чемпионате имеют в активе харьковчан Андрей Борячук и уже упоминавшийся Ярослав Мартынюк. Поэтому здесь есть кому забивать.

Вообще, судя по прошедшим результатам, «Металлист 1925» является одной из самых миролюбивых команд. Из 6 матчей с его участием три завершились вничью.

Минай

У «Миная» в графе ничьи тоже числятся три поединка, но сыграли подопечные Владимира Шарана 7 матчей. За этот период они одержали только одну победу над «Ингульцом» 2:1 на выезде и еще трижды были вынуждены покидать поле побежденными.

Футболисты «Миная» пока очень мало забивают в ворота своих оппонентов. Достаточно сказать, что в трех последних матчах они отличились только один раз. Никак не может набрать форму опытный Евгений Селезнев, который перестал попадать даже в заявку. Другие же игроки передней линии на данный момент не могут взять на себя роль лидера атак минайцев. Возможно, это получится у 32-летнего Юрия Коломойца, который подписал контракт с командой в начале октября.

Статистика матчей

«Металлист 1925» и «Минай» в украинской Премьер-Лиге провели всего лишь один матч в прошлом сезоне. Тогда харьковчане у себя дома победили со счетом 1:0. Единственный и победный гол в составе хозяев поля забил Артем Габелок.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Русин, Габелок, Бычек, Кравченко, Ременюк, Борячук

«Минай»: Бандура, Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар, Витенчук, Хахлев, Кулиев, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский

Прогноз на противостояние:

Шансы соперников примерно равны. Но все же поставим на победу «Металлиста 1925» со счетом 2:1.

19 октября, среда

«Металлист 1925» – «Минай»
Ковалевка. Стадион «Колос». Начало в 15.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
МЕТАЛЛИСТ 1925 – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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