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Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 11:49 | Обновлено 03 октября 2022, 11:57
311
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал Коломойца

Клуб усилился опытным форвардом

03 октября 2022, 11:49 | Обновлено 03 октября 2022, 11:57
311
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал Коломойца
ФК Минай. Юрий Коломоец

Закарпатский «Минай» подписал контракт с 32-летним украинским нападающим Юрием Коломойцем.

Опытный форвард заключил предварительный контракт с клубом еще 2 февраля 2022 года, но из-за начала полномасштабной войны так и не дебютировал в составе минайцев.

В прошлом сезоне Коломоец выступал за житомирское «Полесье», котором провел 12 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

Напомним, в предыдущем матче «Минай» минимально проиграл киевскому «Динамо».

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Источник ФК Минай
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