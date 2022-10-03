ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал Коломойца

Закарпатский «Минай» подписал контракт с 32-летним украинским нападающим Юрием Коломойцем.

Опытный форвард заключил предварительный контракт с клубом еще 2 февраля 2022 года, но из-за начала полномасштабной войны так и не дебютировал в составе минайцев.

В прошлом сезоне Коломоец выступал за житомирское «Полесье», котором провел 12 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

Напомним, в предыдущем матче «Минай» минимально проиграл киевскому «Динамо».