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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.10.2022, FT 2 : 2
Львов
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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 15:51 | Обновлено 15 октября 2022, 17:36
271
0

Забили, однако не победили: Металлист 1925 и Львов сыграли вничью

Соперники забили по два мяча

15 октября 2022, 15:51 | Обновлено 15 октября 2022, 17:36
271
0
Забили, однако не победили: Металлист 1925 и Львов сыграли вничью
upl.ua

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов по сравнению с прошлым матчем произвел вынужденную замену в стартовом составе своих подопечных. Вместо удаленного Капинуса на поле вышел Шершень. В составе горожан Олег Дулуб также сделал одну ротацию: вместо удаленного Грисьо в игру вступил новичок «Львова» Полегенько.

Из-за воздушной тревоги игра началась с небольшим опозданием. И уже в дебюте игры соперники обменялись быстрыми голами. Первыми отличились номинальные хозяева поля из «Металлиста 1925». После розыгрыша углового и суматохи в штрафной гостей неудачно сыграл Муравский и арбитр Дердо назначил пенальти. Ярослав Мартынюк второй раз в УПЛ пробивал с «отметки», причем во второй подряд игре, и снова свой шанс не упустил, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Пропущенный гол не повлиял на игроков «Львова», которые сравняли счет. Шишка после фланговой передачи с правого края в одно касание сделал передачу на неприкрытого Бугая, который без проблем пробил в ворота. Для Бугая это был 1-й гол в составе «Львова», а раньше он забивал соперникам Черноморца.

Обе команды быстро переходили от обороны к атаке и в середине тайма харьковская команда во второй раз в матче вышла вперед. Русин воспользовался длинной передачей и, находясь за линией штрафной, метко пробил низом в упор с дальней штангой. Русин, как и Мартынюк, тоже отличился во второй игре подряд. Харьковская команда продолжала больше владеть мячом и возможность забить гол имел Борячук, который на мгновение опередил Пономаренко, но не попал в рамку ворот.

Второй тайм активнее начали игроки «Львова», которые пытались избежать поражения на стадионе в Ковалевке. Подопечные Олега Дулуба выполнили несколько угловых, но до заключительных ударов дело не доходило. Получил возможность сравнять счет Полегенько, но надежно сыграл Мозиль, кстати, воспитанник львовского футбола.

Напряжение на поле росло и арбитру приходилось унимать страсти с помощью желтых карточек. И все же в середине тайма гости сравняли счет. Капитан «Львова» Бусько делал прострельную передачу и Безуглый ударом головой «срезал» мяч в свои ворота. Для Никиты это был 1-й «самострел» в УПЛ – в 6-й игре. Впоследствии гости могли выйти вперед, но защитник Муравский с выгодной позиции мощно пробил над перекладиной ворот.

Гости продолжали доминировать на поле и не реализовали еще один голевой момент, когда Мышенко с близкого расстояния пробивал головой в незащищенный угол ворот, но попал в штангу. Событием игры стал и дебют в УПЛ бразильского новичка «Металлиста 1925» Вендела. А на исходе матча после двух желтых карточек был удален с поля Мартынюк, для которого это уже 2-я красная карточка в УПЛ, а первая была в составе «Руха». Арбитр Дердо-младший уже в 33-й раз в чемпионатах удаляет с поля игроков.

В итоге домашняя беспроигрышная клубная рекордная серия «Металлиста 1925» длится в УПЛ 4 игры: по две победы и ничьи. При этом сохранилась традиция: «Металлист 1925» с начала чемпионата, если пропускает голы, то не менее 2-х мячей за игру.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

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Источник Sport.ua
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