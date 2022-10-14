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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.10.2022 13:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 19:35 | Обновлено 14 октября 2022, 19:53
69
0

Металлист 1925 – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Домашний матч харьковчан в Ковалевке

14 октября 2022, 19:35 | Обновлено 14 октября 2022, 19:53
69
0
Металлист 1925 – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

В субботу, 15 октября, в матче 7-го тура «Металлист 1925» в Ковалевке в статусе хозяев поля впервые будет принимать «Львов». Домашняя беспроигрышная клубная рекордная серия подопечных Валерия Кривенцова продолжается в УПЛ три игры.

Металлист 1925

«Металлист 1925» вынужденно пропустил прошлый тур, поскольку его матч с «Александрией» был перенесен из-за массированных ракетных ударов по Украине. А перед этим харьковский клуб сумел нанести одному из лидеров УПЛ «Колосу» первое поражение в чемпионате. В субботу харьковчане проведут домашний поединок на арене именно ковалевского клуба.

Беспроигрышная клубная рекордная серия «Металлиста 1925» на своем поле продолжается в чемпионате три игры: две победы и ничья. При этом подопечные Валерия Кривенцова, если побеждали, то забивали не менее 2-х голов за матч. Есть и противоположная закономерность: «Металлист 1925» с начала чемпионата, если пропускает голы, то не менее 2-х мячей за игру. Посмотрим, как будет в субботу.

Львов

Прошлый тур львовский клуб тоже пропустил, потому что его игра с «Шахтером» была перенесена по просьбе донецкого клуба. Во время вынужденной паузы в составе горожан произошло пополнение. Новичком «Львова» стал 27-летний полузащитник Павел Полегенько, в прошлом сезоне выступавший за «Ингулец». Еще раньше Полегенько защищал цвета «Говерлы», «Зирки», «Мариуполя» и «Десны», проведя в УПЛ 110 игр и забив 3 гола.

Для выступлений «Львова» также характерны клубные сериалы. В предыдущих семи гостевых матчах УПЛ горожане больше одного гола за игру не забивали. А с начала нынешнего чемпионата вратари «Львова» больше одного гола на полях соперников не пропускают. Интересно, что тренеры «Металлиста 1925» и «Львова» с начала чемпионата задействовали одинаковое количество игроков - по 20. В этой игре в составах соперников не смогут выйти на поле удаленные в прошлых матчах Дмитрий Капинус («Металлист 1925») и Максим Грисьо («Львов»).

Статистика встреч

История встреч «Львова» и «Металлиста 1925» состоит только из одного матча. Этот поединок состоялся 19 сентября 2021 года во Львове и победителя не определил – ничья 0:0. Так что, как уже упоминалось ранее, «Металлист 1925» впервые проведет со «Львовом» домашний поединок.

Фемида

Арбитром матча назначен один из самых опытных украинских судей – Александр Дердо (Черноморск), который провел уже 132 игры в УПЛ. Ранее «Металлист 1925» при Дердо провел одну игру в чемпионатах, победив в гостях «Мариуполь». «Львов» же при этом арбитре отыграл 7 матчей: 4 победы, ничья и 2 поражения.

Прогноз на противостояние

«Металлист 1925» в предыдущем матче одержал победу над «Колосом» и будет стремиться продолжить свое победное шествие в поединке со «Львовом», который в прошлой игре потерпел ощутимое поражение от «Днепра-1». Спрогнозируем минимальную победу харьковского клуба.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Борячук.

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Бусько, Крушинский, Мильченко, Вовкун, Васильев, Бойко, Полегенько, Бугай, Ныч.

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15 октября, суббота

«Металлист 1925» – «Львов»
Ковалевка. Стадион «Колос». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Александр Дердо (Черноморск)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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