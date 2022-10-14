В субботу, 15 октября, состоится встреча седьмого ура чемпионата Украины, в которой харьковский «Металлист 1925» примет «Львов». Матч пройдет в Коваливке на стадионе «Колос», начало в 13:00.

Команды в турнирной таблице разделяют четыре очка: у «Львова», идущего двенадцатым, 4 балла, у девятого «Металлиста 1925» – 8. Разумеется, харьковчане попытаются улучшить турнирное положение, ведь сейчас 11 очков – это третья строчка в турнирной таблице. Но и «Львов» отделяет от последнего места лишь два очка, поэтому гостям тоже нужна победа. Добавим, что соперники провели между собой лишь один официальный матч: в прошлом сезоне раскатали «сухую» ничью во Львове.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Львов», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА