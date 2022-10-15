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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.10.2022, FT 2 : 2
Львов
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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 18:08 | Обновлено 15 октября 2022, 18:09
348
0

Металлист 1925 – Львов – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Обзор поединка седьмого тура УПЛ

15 октября 2022, 18:08 | Обновлено 15 октября 2022, 18:09
348
0
Металлист 1925 – Львов – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня «Металлист 1925» в седьмом туре УПЛ сыграл вничью 2:2 со «Львовом». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

65’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Никита Безуглый (Металлист 1925).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Металлист 1925).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Львов).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Мартынюк (Металлист 1925).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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