15.10.2022, FT 2 : 2
Украина. Премьер лига15 октября 2022, 18:08 | Обновлено 15 октября 2022, 18:09
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Металлист 1925 – Львов – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Обзор поединка седьмого тура УПЛ
15 октября 2022, 18:08 | Обновлено 15 октября 2022, 18:09
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Сегодня «Металлист 1925» в седьмом туре УПЛ сыграл вничью 2:2 со «Львовом». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
65’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Никита Безуглый (Металлист 1925).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Металлист 1925).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Львов).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Мартынюк (Металлист 1925).
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