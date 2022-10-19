Металлист 1925 – Минай – 0:1. Цена одной ошибки. Видео гола и обзор матча

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги в Ковалевке харьковский «Металлист 1925» потерпел поражение от «Миная» – 0:1.

Украинская Премьер-лига. 8 тур

Металлист 1925 – Минай – 0:1

Гол: Твердохлеб, 70.

Видеообзор матча «Металлист 1925» – «Минай»