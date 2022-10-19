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  4. Металлист 1925 – Минай – 0:1. Цена одной ошибки. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.10.2022, FT 0 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 20:18 | Обновлено 19 октября 2022, 20:19
355
0

Металлист 1925 – Минай – 0:1. Цена одной ошибки. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 20:18 | Обновлено 19 октября 2022, 20:19
355
0
Металлист 1925 – Минай – 0:1. Цена одной ошибки. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги в Ковалевке харьковский «Металлист 1925» потерпел поражение от «Миная» – 0:1.

Украинская Премьер-лига. 8 тур

Металлист 1925 – Минай – 0:1

Гол: Твердохлеб, 70.

Видеообзор матча «Металлист 1925» – «Минай»

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Источник Sport.ua
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