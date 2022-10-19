19.10.2022, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига19 октября 2022, 20:18 | Обновлено 19 октября 2022, 20:19
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Металлист 1925 – Минай – 0:1. Цена одной ошибки. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 20:18 | Обновлено 19 октября 2022, 20:19
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В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги в Ковалевке харьковский «Металлист 1925» потерпел поражение от «Миная» – 0:1.
Украинская Премьер-лига. 8 тур
Металлист 1925 – Минай – 0:1
Гол: Твердохлеб, 70.
Видеообзор матча «Металлист 1925» – «Минай»
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