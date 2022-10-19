Валерий КРИВЕНЦОВ: «Игра команде удалась, не удалось только забить гол»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов дал оценку матчу 8-го тура УПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Миная» с минимальном результатом – 0:1.

– Что можете сказать по сегодняшней игре. Что не удалось?

– Не удалось использовать свои моменты. При счете 0:0 у нас было два момента, забивай один, я думаю, мы бы эту игру выиграли. Особенно учитывая, как мы провели второй тайм, команда действовала правильно и быстро, постоянно создавала давление на соперника. Очень рад за Виталика Пономарю, что он наконец после такой тяжелой травмы набрал форму и выдержал девяносто минут. Он хороший футболист, и, надеюсь, поможет команде.

– До игры более двух часов команда провела в укрытии, это повлияло?

– Мы с «Минаем» были в одинаковых условиях. Причина, что пропустили не обязательный гол – потеряли игрока на дальней стойке. Это индивидуальная ошибка защитника. Надо в своей зоне брать игрока или отвечать за зону.

– Вы сегодня произвели только одну замену...

– Да, игра команде удавалась, не удавалось только забить гол. Я ребятам после игры сказал: «Если будем так играть, то впереди нас ждет много побед».