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19 октября 2022, 20:57 | Обновлено 19 октября 2022, 21:00
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Игра команде удалась, не удалось только забить гол»

Наставник «Металлиста 1925» - о поединке с «Минаем» (0:1)

19 октября 2022, 20:57 | Обновлено 19 октября 2022, 21:00
224
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Игра команде удалась, не удалось только забить гол»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов дал оценку матчу 8-го тура УПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Миная» с минимальном результатом – 0:1.

– Что можете сказать по сегодняшней игре. Что не удалось?

– Не удалось использовать свои моменты. При счете 0:0 у нас было два момента, забивай один, я думаю, мы бы эту игру выиграли. Особенно учитывая, как мы провели второй тайм, команда действовала правильно и быстро, постоянно создавала давление на соперника. Очень рад за Виталика Пономарю, что он наконец после такой тяжелой травмы набрал форму и выдержал девяносто минут. Он хороший футболист, и, надеюсь, поможет команде.

– До игры более двух часов команда провела в укрытии, это повлияло?

– Мы с «Минаем» были в одинаковых условиях. Причина, что пропустили не обязательный гол – потеряли игрока на дальней стойке. Это индивидуальная ошибка защитника. Надо в своей зоне брать игрока или отвечать за зону.

– Вы сегодня произвели только одну замену...

– Да, игра команде удавалась, не удавалось только забить гол. Я ребятам после игры сказал: «Если будем так играть, то впереди нас ждет много побед».

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Валерий Кривенцов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Минай Минай
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Источник ФК Металлист 1925
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