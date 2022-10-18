В среду, 19-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Коллектив Владимира Шарана с небольшим запозданием начал новый сезон, в результате чего до сих пор не может обрести уверенность в собственных силах, даже несмотря на довольно интересный футбол. Шесть набранных очков и две подряд ничьи – с такими результатами «Минай» подходит к игре против следующего соперника, который также не отличается стабильностью. Единственное преимущество футболистов Валерия Кривенцова перед предстоящей встречей заключается всего в одной победе при меньшем количестве матчей, по сравнению с «Минаем». Хотя сил на ничью против «Львова» на минувших выходных (2:2) они точно потратили куда больше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.