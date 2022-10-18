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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.10.2022 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 19:47 | Обновлено 18 октября 2022, 19:48
96
0

Металлист 1925 – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 19:47 | Обновлено 18 октября 2022, 19:48
96
0
Металлист 1925 – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В среду, 19-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Коллектив Владимира Шарана с небольшим запозданием начал новый сезон, в результате чего до сих пор не может обрести уверенность в собственных силах, даже несмотря на довольно интересный футбол. Шесть набранных очков и две подряд ничьи – с такими результатами «Минай» подходит к игре против следующего соперника, который также не отличается стабильностью. Единственное преимущество футболистов Валерия Кривенцова перед предстоящей встречей заключается всего в одной победе при меньшем количестве матчей, по сравнению с «Минаем». Хотя сил на ничью против «Львова» на минувших выходных (2:2) они точно потратили куда больше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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