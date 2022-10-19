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Днепр-1
19.10.2022, FT 2 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 16:38 | Обновлено 19 октября 2022, 17:20
2007
11

Первая потеря очков. Днепр-1 не смог одолеть Ингулец

Команда Александра Кучера до «речного» дерби исключительно побеждала

19 октября 2022, 16:38 | Обновлено 19 октября 2022, 17:20
2007
11
Первая потеря очков. Днепр-1 не смог одолеть Ингулец
СК Днепр-1

«Днепр-1» подошел к поединку с «Ингульцом» в качестве единоличного лидера чемпионата. В шести стартовых матчах команда Кучера катком прошлась по соперникам, добыв шесть побед. При этом, в пяти поединках днепряне забивали в ворота соперника по три мяча, а впервые пропустили только в предыдущем туре - в матче с «Рухом», который стал, пожалуй, самым драматичным в уик-энд. Подопечные Кучера в концовке матча, имея преимущество в два игрока, сумели вырвать победу на 90+5-й минуте, а финишным аккордом матча стала потасовка с участием директоров клубов - Красникова и Дедышина.

В матче с «Рухом» днепряне вынуждены были обходиться без помощи легионеров. После ракетных обстрелов Украины рашистами во Львов из Ужгорода, где базируется «Днепр-1», доехали только голкипер Макс Валеф и просидевший всю игру в запасе Гомес. В Ужгороде же в стартовый состав «Днепра-1» вернулись алжирец Янис Амаш и аргентинец Доминго Бланко, занявшие свои места на левом фланге. В то же время в рамке ворот не оказалось Макса Валефа, который повредил спину.

У «Ингульца», в отличие от «Днепра-1», старт сезона откровенно не задался. Три очка в шести поединках - явно не тот результат, на который рассчитывала команда Сергея Лавриненко. Одна из причин неудач на старте - большое количество травмированных игроков. Так, на матч в Ужгороде гости даже не смогли собрать игроков на полную заявку.

Неудивительно, что матч с «Днепром-1» «Ингулец» начал глубоко в обороне, даже не помышляя об атакующих действиях. Подопечные Кучера тоже не особо форсировали события: контролировали мяч в центре поля, но подобраться на ударную дистанцию у днепрян не получалось. К 22-й минуте, когда в Ужгороде включили воздушную тревогу, «Днепр-1», по сути, ничего не создал у ворот «Ингульца».

После возобновления поединка соперники заиграли немного быстрее. Днепряне продолжали играть первым номером, а «Ингулец», в отличие от первых минут, более активно стал выбегать в контратаки. На 32-й минуте Запорожец нашел в штрафной Нагиева, который на тоненького избежал офсайда, и в касание переправлял мяч в ворота. Но «Днепр-1» выручил Юрчук. Через 10 минут неплохой момент для взятия ворот не использовал Клименко - Юрчук снова пришел на помощь своим партнерам.

«Днепр-1» создал только один голевой момент. На 45+1-й минуте после подачи Амаша с углового Адамюк в штрафной выпрыгнул выше всех и без сопротивления отправил мяч в ворота. Гол в раздевалку - соперники сразу после этого ушли на перерыв.

Второй тайм активнее начали номинальные хозяева, но проходить оборону соперника Довбику и K не удавалось. Лучший бомбардир чемпионата принимал мяч в основном спиной к воротам и дальнейших вариантов у него не было. «Ингулец» забил после стандарта. Сакив навесил со штрафного, Адамюк и Юрчук не разобрались, кто должен выбить мяч, и Смоляков сделал счет 1:1.

Через несколько минут «Ингулец» мог выйти вперед. Подопечные Лавриненко разыграли отличную двуходовку, выведя на ударную позицию Нагиева, Юрчук парировал удар, затем последовало добивание от Запорожца и мяч с небольшим рикошетом от защитника «Днепра-1» угодил в крестовину.

На 65-й минуте «Ингулец» все-таки добился своего, воспользовавшись очередной ошибкой обороны соперника. После навеса с правого фланга Смоляков в окружении двух центральных защитников переправил мяч в ближний угол.

Но в счете гости вели всего несколько минут, пока Пихаленок у штрафной соперника не взял инициативу в свои руки. Хавбек «Днепра-1» подхватил мяч, смело пошел на нескольких соперников и пробил из-за пределов штрафной. Голкипер «Ингульца» был закрыт своими игроками - и мяч, пролетев между парой ног, залетел в угол ворот - 2:2.

Александр Кучер сделал ряд замен с целью усилить игру в атаке и вырвать победу в концовке. Наиболее реальный шанс был у Балули на 90+4-й минуте. После прострела с левого фланга француз бил в касание, но попал в голкипера.

Таким образом, «Днепр-1» впервые потерял очки в чемпионате. «Ингулец» же записал в актив еще одну, уже четвертую, ничью.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Ингулец» - 2:2

Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 – Смоляков, 55, 66

Ченбай, 75, Кучер, 82

«Днепр-1»: Юрчук – Амаш, Сваток, Логинов (Громов, 59, Балули, 80), Адамюк (Танчик, 70) – Рубчинский (Назаренко, 59), Сарапий – Бланко (Когут, 81), Пихаленок, Гуцуляк – Довбик.

«Ингулец»: Кучер – Сакив, Ченбай, Павлов, Сидоренко – Кучеренко – Смоляков (Кравчук, 76), Клименко (Марусич, 85), Кухарук, Нагиев (Одарюк, 76) – Запорожец (Коробенко, 90+2).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 11
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AK.228
Це чудово… ще в минулому матчі Дніпро повинен був втрачати очки 
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+4
mayakovskiy1
Днепр слабый. Их отскоки с худшей командой второй лиги Швейцарии не были случайностью.
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+4
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Veter
Бо Петровово казацкого рода
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+2
Andrey Ilyashenko
- Якби не ганебне судівство проти Руха, то була б вже 2_га нічия СКД1
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+1
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Злий Глобинець
Це добре! Нарешті ще один нулик зник з турнірної таблиці УПЛ.
Тепер сподіваємося на переконливу перемогу Шахтаря!  
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+1
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Олег Мандрівник
Походу выдохся Днепр
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0
umnuy2
смолякова сняли чтобы холланда по хет-трикам не догнал
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0
Aleks04
Дивне та безглузде рішення Кучера випустити проти Інгульця лідерів може призвести до подальшої втрати очок. Довбику, Пихаленко, Гуцуляку та Сватку потрібен відпочинок, але Кучер порахував інакше. Наступний матч проти Металіста, і коли, якщо не зараз, потрібно було проводити ротацію?
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0
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