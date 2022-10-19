Первая потеря очков. Днепр-1 не смог одолеть Ингулец

«Днепр-1» подошел к поединку с «Ингульцом» в качестве единоличного лидера чемпионата. В шести стартовых матчах команда Кучера катком прошлась по соперникам, добыв шесть побед. При этом, в пяти поединках днепряне забивали в ворота соперника по три мяча, а впервые пропустили только в предыдущем туре - в матче с «Рухом», который стал, пожалуй, самым драматичным в уик-энд. Подопечные Кучера в концовке матча, имея преимущество в два игрока, сумели вырвать победу на 90+5-й минуте, а финишным аккордом матча стала потасовка с участием директоров клубов - Красникова и Дедышина.

В матче с «Рухом» днепряне вынуждены были обходиться без помощи легионеров. После ракетных обстрелов Украины рашистами во Львов из Ужгорода, где базируется «Днепр-1», доехали только голкипер Макс Валеф и просидевший всю игру в запасе Гомес. В Ужгороде же в стартовый состав «Днепра-1» вернулись алжирец Янис Амаш и аргентинец Доминго Бланко, занявшие свои места на левом фланге. В то же время в рамке ворот не оказалось Макса Валефа, который повредил спину.

У «Ингульца», в отличие от «Днепра-1», старт сезона откровенно не задался. Три очка в шести поединках - явно не тот результат, на который рассчитывала команда Сергея Лавриненко. Одна из причин неудач на старте - большое количество травмированных игроков. Так, на матч в Ужгороде гости даже не смогли собрать игроков на полную заявку.

Неудивительно, что матч с «Днепром-1» «Ингулец» начал глубоко в обороне, даже не помышляя об атакующих действиях. Подопечные Кучера тоже не особо форсировали события: контролировали мяч в центре поля, но подобраться на ударную дистанцию у днепрян не получалось. К 22-й минуте, когда в Ужгороде включили воздушную тревогу, «Днепр-1», по сути, ничего не создал у ворот «Ингульца».

После возобновления поединка соперники заиграли немного быстрее. Днепряне продолжали играть первым номером, а «Ингулец», в отличие от первых минут, более активно стал выбегать в контратаки. На 32-й минуте Запорожец нашел в штрафной Нагиева, который на тоненького избежал офсайда, и в касание переправлял мяч в ворота. Но «Днепр-1» выручил Юрчук. Через 10 минут неплохой момент для взятия ворот не использовал Клименко - Юрчук снова пришел на помощь своим партнерам.

«Днепр-1» создал только один голевой момент. На 45+1-й минуте после подачи Амаша с углового Адамюк в штрафной выпрыгнул выше всех и без сопротивления отправил мяч в ворота. Гол в раздевалку - соперники сразу после этого ушли на перерыв.

Второй тайм активнее начали номинальные хозяева, но проходить оборону соперника Довбику и K не удавалось. Лучший бомбардир чемпионата принимал мяч в основном спиной к воротам и дальнейших вариантов у него не было. «Ингулец» забил после стандарта. Сакив навесил со штрафного, Адамюк и Юрчук не разобрались, кто должен выбить мяч, и Смоляков сделал счет 1:1.

Через несколько минут «Ингулец» мог выйти вперед. Подопечные Лавриненко разыграли отличную двуходовку, выведя на ударную позицию Нагиева, Юрчук парировал удар, затем последовало добивание от Запорожца и мяч с небольшим рикошетом от защитника «Днепра-1» угодил в крестовину.

На 65-й минуте «Ингулец» все-таки добился своего, воспользовавшись очередной ошибкой обороны соперника. После навеса с правого фланга Смоляков в окружении двух центральных защитников переправил мяч в ближний угол.

Но в счете гости вели всего несколько минут, пока Пихаленок у штрафной соперника не взял инициативу в свои руки. Хавбек «Днепра-1» подхватил мяч, смело пошел на нескольких соперников и пробил из-за пределов штрафной. Голкипер «Ингульца» был закрыт своими игроками - и мяч, пролетев между парой ног, залетел в угол ворот - 2:2.

Александр Кучер сделал ряд замен с целью усилить игру в атаке и вырвать победу в концовке. Наиболее реальный шанс был у Балули на 90+4-й минуте. После прострела с левого фланга француз бил в касание, но попал в голкипера.

Таким образом, «Днепр-1» впервые потерял очки в чемпионате. «Ингулец» же записал в актив еще одну, уже четвертую, ничью.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Ингулец» - 2:2

Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 – Смоляков, 55, 66

Ченбай, 75, Кучер, 82

«Днепр-1»: Юрчук – Амаш, Сваток, Логинов (Громов, 59, Балули, 80), Адамюк (Танчик, 70) – Рубчинский (Назаренко, 59), Сарапий – Бланко (Когут, 81), Пихаленок, Гуцуляк – Довбик.

«Ингулец»: Кучер – Сакив, Ченбай, Павлов, Сидоренко – Кучеренко – Смоляков (Кравчук, 76), Клименко (Марусич, 85), Кухарук, Нагиев (Одарюк, 76) – Запорожец (Коробенко, 90+2).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C