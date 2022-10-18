В среду в рамках очередного тура Украинской Премьер-лиги лидер нашего чемпионата встретится с одним из аутсайдеров. «Днепр-1» в Ужгороде сыграет с «Ингульцом» и попытается продлить свою победную серию в национальном первенстве.

Днепр-1

Днепровский клуб выдал просто ошеломительный старт чемпионата, одержав победы во всех проведенных шести матчах. При этом всех соперников подопечные Александра Кучера обыгрывали уверенно, только «Вересу» забив менее трех голов. Так было до предыдущего тура, в котором ожесточенное сопротивление днепрянам неожиданно оказал львовский «Рух». Несмотря на два удаления у соперников, футболисты «Днепра-1» вырвали победу только на пятой компенсированной минуте встречи. Поединок во Львове запомнился не только упорной борьбой, но и массовой послематчевой дракой, в которой приняли участие спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников и генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин.

На данный момент «Днепр-1» является командой, которая больше всех забила и меньше всех пропустила (руховцы первыми смогли распечатать ворота днепрян в текущем чемпионате). Примечательно, что спортклубовцы отлично провели и концовку прошлого года, так что победная серия днепрян насчитывает 12 матчей. Это рекорд для днепровского клуба. Четыре игры подряд расписывается в воротах соперников форвард Артем Довбик (6 голов), возглавляющий список лучших бомбардиров Премьер-лиги. Предстоящая встреча может стать юбилейной для Алексея Гуцуляка, который в случае выхода на поле проведет 150-й матч в УПЛ.

Ингулец

Петровцы еще не почувствовали вкус побед в текущем чемпионате (3 ничьи и 3 поражения). При этом в прошлый уик-энд «Ингулец» не играл: поединок 7-го тура против «Александрии» команда Сергея Лавриненко провела еще в конце августа, уступив соперникам со счетом 1:2. Таким образом, петровцы на протяжении недели целенаправленно готовились к противостоянию с лидером чемпионата и рассчитывают прервать победную серию днепрян. В предыдущем своем матче футболисты команды из Петрово увезли ничью из Ковалевки, что вполне можно считать приемлемым результатом для «Ингульца».

Статистика встреч

В УПЛ соперники провели три матча: 2 победы «Днепра-1» и ничья. Еще две дуэли команды провели в Первой лиге. Тогда в гостях спортклубовцы одержали победу со счетом 2:1, а на поле «Днепра-1» была зафиксирована сверхбоевая ничья – 3:3. Единственную победу над днепрянами «Ингулец» одержал в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/2020. Кстати, Артем Довбик забивал по голу в двух предыдущих противостояниях «Днепра-1» и «Ингульца». Именно результативный удар форварда принес днепрянам победу в ноябре прошлого года.

Прогноз на противостояние

«Днепр-1» лидирует в турнирной таблице и точно не собирается терять очки в матче против одного из аутсайдеров. Непростая победа над «Рухом» должна стать сигналом для днепрян: просто так очки им никто поставлять не собирается. «Ингульцу» нужно выбираться из подвалов турнирной таблицы, но вряд ли петровцы смогут хотя бы не проиграть в предстоящем поединке. Нашим прогнозом будет уверенная победа «Днепра-1».

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Валеф, Горбунов, Сваток, Сарапий, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Танчик, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

«Ингулец»: Кучер, Ченбай, Кучеренко, Поспелов, Нагиев, Коробенко, Сакив, Клименко, Запорожец, В. Близниченко, Козак

19 октября, среда