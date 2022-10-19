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  4. Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 17:44 |
4279
0

Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»

Тренер «Днепр-1» – о матче против «Ингульца»

19 октября 2022, 17:44 |
4279
0
Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от матча восьмого тура УПЛ против «Ингульца» (ничья 2:2):

«Мы играли против организованной команды, хорошо организованной в обороне, которая не давала нам играть. Трудная получилась игра. Но из-за тех ошибок, которые мы допустили, мы не заслуживали даже ничьей. Многие допустили ошибки, из-за которых могли пропустить больше голов, но могли и выиграть в конце, потому что имели моменты.

Если бы, как в конце матча, играли с самого начала – был бы другой результат. Я сказал ребятам, что надо так играть с самого начала, максимально настраиваться на борьбу. Тогда что-нибудь будет получаться».

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Александр Кучер Днепр-1 Днепр-1 - Ингулец Ингулец Украинская Премьер-лига
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Источник UA-Football
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