Александр КУЧЕР: «Мы не заслуживали даже ничьей»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от матча восьмого тура УПЛ против «Ингульца» (ничья 2:2):

«Мы играли против организованной команды, хорошо организованной в обороне, которая не давала нам играть. Трудная получилась игра. Но из-за тех ошибок, которые мы допустили, мы не заслуживали даже ничьей. Многие допустили ошибки, из-за которых могли пропустить больше голов, но могли и выиграть в конце, потому что имели моменты.

Если бы, как в конце матча, играли с самого начала – был бы другой результат. Я сказал ребятам, что надо так играть с самого начала, максимально настраиваться на борьбу. Тогда что-нибудь будет получаться».