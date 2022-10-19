Днепр-1 – Ингулец – 2:2. Премьерная осечка днепрян. Видео голов и обзор

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» разошелся миром с «Ингульцом» – ничья 2:2.

Команда Александра Кучера впервые в сезоне-2022/2023 не досчиталась очков. В шести предыдущих встречах она одержала шесть побед с общим счетом 17:2.

Видеообзор матча «Днепр-1» – «Ингулец»