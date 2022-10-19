Украина. Премьер лига19 октября 2022, 19:21 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
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Днепр-1 – Ингулец – 2:2. Премьерная осечка днепрян. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 19:21 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
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В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» разошелся миром с «Ингульцом» – ничья 2:2.
Команда Александра Кучера впервые в сезоне-2022/2023 не досчиталась очков. В шести предыдущих встречах она одержала шесть побед с общим счетом 17:2.
Видеообзор матча «Днепр-1» – «Ингулец»
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Ингулец).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
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