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Чемпионат Украины
Днепр-1
19.10.2022, FT 2 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 19:21 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
694
1

Днепр-1 – Ингулец – 2:2. Премьерная осечка днепрян. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 19:21 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
694
1
Днепр-1 – Ингулец – 2:2. Премьерная осечка днепрян. Видео голов и обзор
УПЛ

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» разошелся миром с «Ингульцом» – ничья 2:2.

Команда Александра Кучера впервые в сезоне-2022/2023 не досчиталась очков. В шести предыдущих встречах она одержала шесть побед с общим счетом 17:2.

Видеообзор матча «Днепр-1» – «Ингулец»

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Ингулец).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
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Источник FootballHub
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Dreifus
Днепр конечно отскочил. 
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