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19.10.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 19:33 | Обновлено 18 октября 2022, 19:34
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Днепр-1 – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 19:33 | Обновлено 18 октября 2022, 19:34
200
0
Днепр-1 – Ингулец. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В среду, 19-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Коллектив Александра Кучера теперь уже не может считаться неуязвимым, так как пропустил свои первые голы в текущем розыгрыше УПЛ в противостоянии против львовского «Руха» на минувших выходных (3:2), в котором «Днепр-1» был и вовсе близок к тому, чтобы потерять первые очки. Посреди недели днепряне будут противостоять «Ингульцу» в так называемом «речном» дерби, и поскольку коллектив Сергея Лавриненко в новом сезоне еще не проигрывал, ни что не предвещает проблем для СК.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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