Днепр-1 – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги
В среду, 19-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.
Коллектив Александра Кучера теперь уже не может считаться неуязвимым, так как пропустил свои первые голы в текущем розыгрыше УПЛ в противостоянии против львовского «Руха» на минувших выходных (3:2), в котором «Днепр-1» был и вовсе близок к тому, чтобы потерять первые очки. Посреди недели днепряне будут противостоять «Ингульцу» в так называемом «речном» дерби, и поскольку коллектив Сергея Лавриненко в новом сезоне еще не проигрывал, ни что не предвещает проблем для СК.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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