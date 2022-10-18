В среду, 19-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Коллектив Александра Кучера теперь уже не может считаться неуязвимым, так как пропустил свои первые голы в текущем розыгрыше УПЛ в противостоянии против львовского «Руха» на минувших выходных (3:2), в котором «Днепр-1» был и вовсе близок к тому, чтобы потерять первые очки. Посреди недели днепряне будут противостоять «Ингульцу» в так называемом «речном» дерби, и поскольку коллектив Сергея Лавриненко в новом сезоне еще не проигрывал, ни что не предвещает проблем для СК.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.