Бензема взял Золотой мяч, Игнатенко забил за Бордо, матчи в Киеве отменят
Главные новости за 17 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17 октября.
1. Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
В Париже вручена престижная награда лучшему футболисту 2022 года
2A. БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
Французский форвард в молодые годы равнялся на Роналдо и Зинедина Зидана
2B. Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
В топ-3 кроме Бензема – сенегалец Садио Мане и бельгиец Кевин Де Брюйне
3. ВИДЕО. Даниил Игнатенко забил второй гол за Бордо во французской Лиге 2
Украинец открыл счет на 83-й минуте, но «Бастия» сумела вырвать ничью
4. ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча 2022
Легендарный форвард напомнил о войне в Украине
5A. Лучший вратарь года. Куртуа завоевал трофей Яшина
Награда досталась голкиперу «Реала»
5B. Гави – обладатель Копа Трофи 2022
Хавбек «Барселоны» был признан лучшим молодым игроком года
5C. Левандовски – обладатель трофея имени Герда Мюллера
Форвард «Барселоны» завоевал награду лучшему бомбардиру
6A. Лунин был подавлен из-за гола от Шахтера, помог Анчелотти – источник
Итальянский тренер и его ассистенты поддержали украинского вратаря
6B. Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ
Безопасность остается превыше всего
7. Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Испанские болельщики отличились «умом и сообразительностью»
8. Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
Дальше только Ломаченко
9. Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Марта выиграла в двух сетах
10A. Победа Шахтера в класико, драка после матча Рух – Днепр-1, два переноса
Самые интересные события 7-го тура УПЛ – в традиционном обзоре
10B. Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие
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