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Испания
17 октября 2022, 11:10 | Обновлено 17 октября 2022, 11:37
1791
1

Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»

Испанские болельщики отличились «умом и сообразительностью»

17 октября 2022, 11:10 | Обновлено 17 октября 2022, 11:37
1791
1
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
ФК Атлетик Бильбао

Группу болельщиков «Атлетика», которая демонстрировала флаг так называемой «ДНР» во время домашнего матча с «Атлетико» (0:1) в 9-м туре Ла Лиги, заставили покинуть стадион.

Вывели фанатов во втором тайме. У них тоакже были флаги СССР. Эти фанаты являются представителями группы поклонников клуба под названием Inigo Cabacas Herri Harmaila.

Inigo Cabacas Herri Harmaila – фанатская группировка, созданная в 2013 году путем объединения других групп фанатов «Атлетика». ICHH определяет себя как патриотическую и антифашистскую группу фанов, общающихся на баскском языке. Они поддерживают результаты псевдореферендума в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году.

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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига фанаты болельщики ДНР ЛНР
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Источник Sport.ua
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Letifer
Їх мали вивести прямо до поліцейського відділка
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