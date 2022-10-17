Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»

Группу болельщиков «Атлетика», которая демонстрировала флаг так называемой «ДНР» во время домашнего матча с «Атлетико» (0:1) в 9-м туре Ла Лиги, заставили покинуть стадион.

Вывели фанатов во втором тайме. У них тоакже были флаги СССР. Эти фанаты являются представителями группы поклонников клуба под названием Inigo Cabacas Herri Harmaila.

Inigo Cabacas Herri Harmaila – фанатская группировка, созданная в 2013 году путем объединения других групп фанатов «Атлетика». ICHH определяет себя как патриотическую и антифашистскую группу фанов, общающихся на баскском языке. Они поддерживают результаты псевдореферендума в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году.