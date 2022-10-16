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Испания
16 октября 2022, 01:13 |
57
0

Шаг на третье место. Атлетико с минимальным счетом обыграл Атлетик

«Севилья» обыграла «Мальорку»

16 октября 2022, 01:13 |
57
0
Шаг на третье место. Атлетико с минимальным счетом обыграл Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 9 тура испанской Ла Лиги состоялось еще два матча.

Мадридский «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Атлетик» и обошел басков в турнирной таблице. Теперь «матрасники» занимают третью позицию.

В другом поединке «Севилья» также с минимальным счетом одолела «Мальорку».

Чемпионат Испании 9 тур.

«Атлетик» – «Атлетико» – 0:1

Гризманн (47).

«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Альварес, Лекуэ, Весга, Сансет (Саррага, 80), Муниаин (Рауль Гарсия, 67), Уильямс, Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 80).

«Атлетико»: Облак (Грбич, 69), Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, де Пауль (Корреа, 69), Витцель, Лемар, Жоау Феликс, Коке, Кондогбия, Гризманн, Мората (Сауль, 69).

«Мальорка» – «Севилья» – 0:1

Гудель (53).

«Мальорка»: Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете (Батталья, 79), Куфре, Санчес (Лаго Джуниор, 67), Ли Кан Ин (Ндиае, 67), де Галаррета, Баба (Дани Родригес, 57) Пратс (Анхель Родригес, 57).

«Севилья»: Буну, Навас (Кармона, 46), Маркао Тейшейра, Монтьель, Ньянзу, Теллес (Акунья, 67), Ракитич, Гудель, Иско (Гомес, 67), Оливер Торрес (Сусо, 84), Ламела (Эн- Несери, 79).

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Источник Sport.ua
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