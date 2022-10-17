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Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 15:14 | Обновлено 17 октября 2022, 16:05
1387
2

Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ

Безопасность остается превыше всего

17 октября 2022, 15:14 | Обновлено 17 октября 2022, 16:05
1387
2
Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ
ФК Динамо Киев

Решением Киевской областной военной администрации проведение в ближайшие дни матчей футбольного чемпионата Украины в Киеве остается под запретом. Такое решение продиктовано сохраняющейся опасностью нанесения рашистами массированных ракетных ударов.

Сообщается, что в ближайшие часы дирекция Украинской Премьер-лиги примет решение об изменении мест проведения предстоящий матчей, которые должны были состояться в Киеве. В частности, речь идет о поединке 8-го тура «Динамо» - «Металлист», который запланирован на 20 октября, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Металлист Харьков Динамо - Металлист перенос матча
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zelc006
Давайте у Харків. В нас вжеспокійнвше...
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Хуакин Лоэра Гусман
В Польше пусть играют.
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