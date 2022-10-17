Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ

Решением Киевской областной военной администрации проведение в ближайшие дни матчей футбольного чемпионата Украины в Киеве остается под запретом. Такое решение продиктовано сохраняющейся опасностью нанесения рашистами массированных ракетных ударов.

Сообщается, что в ближайшие часы дирекция Украинской Премьер-лиги примет решение об изменении мест проведения предстоящий матчей, которые должны были состояться в Киеве. В частности, речь идет о поединке 8-го тура «Динамо» - «Металлист», который запланирован на 20 октября, начало – в 17:00 по киевскому времени.