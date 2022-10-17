Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие

17 октября в Бергамо отмечают круглую дату своего любимого футбольного клуба. Блогер Sport.ua Алексей Рыжков задается вопросом: есть ли поводы для празднования у тамошних тифози в связи с современным состоянием дел в команде?

Целеустремленная «Богиня»

Если спросить, какой из исторических периодов развития «Аталанты» самый лучший, то, вероятно, мало кто поспорит с тем, что именно теперь этот клуб переживает этап наивысшего взлета. Были, безусловно, и другие пики (начало 1960-х с триумфом в Кубке Италии, интересная работа алленаторе Эмилиано Мондонико на рубеже 1980–1990-х гг. и в частности выход в полуфинал еврокубка, всплеск в начале 1990-х, когда молодой Марчелло Липпи торил себе путь к тренерским высотам, весьма привлекательная игра команды под руководством Джованни Ваввасори на рубеже тысячелетий), но с вхождением в список соискателей скудетто во времена Джан Пьеро Гасперини не сравнится ничто.

Гасп разменял уже четвертую сотню матчей во главе «Аталанты» и создал в Бергамо команду безусловно европейского уровня. Три подряд «бронзы» сменились некоторым отступлением в прошлом сезоне. Но это были не «подготовленные рубежи» (простите мне это упоминание ордынского пустословья), а настоящий спад. Впрочем, спад, судя по всему, перед новым взлетом (вот здесь, надеюсь, оркостанское воинство постигнет крах, и взлета, в отличие от «Аталанты», оно не познает).

Можно ли рассматривать «Богиню» в качестве кандидата на скудетто в нынешнем сезоне? Ну, если говорить о сопоставлении с основными соперниками, то почему бы и нет? «Интер» и особенно «Ювентус» начали чемпионат тяжеловато, «Рома» не слишком стабильна, у «Милана» мысли пока что больше о Лиге чемпионов, в которой у него не все расчудесно, в то же время, игра «Наполи», «Лацио» и «Удинезе» раздует глаз. Впрочем, сказать, что команда Гасперини чем-то уступает упомянутым коллективам, я не могу. А вот преимущество из-за неучастия в еврокубках этого сезона над всеми командами, пребывающими в верхней части турнирной таблицы, кроме разве что удинцев, у «Аталанты» есть. «Богиня» целенаправленно готовится к матчам чемпионата, не отвлекаясь на европейское вояжирование. Как результат, лучший старт (и математически, и эмоционально) в 115-летней истории клуба!

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Аталанта» этого сезона несколько отличается от себя предыдущей, ведь крайне мало пропускает, едва ли не меньше всех в серии А. Отдельные комплименты для оборонцев? Здесь, как по мне, скорее, нужно сказать о согласованной игре всей команды. «Все в атаке – все в обороне», – принцип современного футбола, сформулированный классиками футбола тотального. И этот принцип Гасперини исповедует до мелочей. А контролируемый хаос («в хаосе всегда найдется свой шарм», как замечала героиня романа миланского писателя и спортивного журналиста Франко Фаджани «Перезагрузка чувств»), как в командах Лобановского, в исполнении «Аталанты» под руководством Гаспа – это с нынешнего сезона и среди прочего неустанная работа на защиту. С потерями для атаки? Забивать «аталантини» стали меньше? Ну, выигрывает, собственно, не тот, кто много забьет (а «Аталанта» в каждый из своих «бронзовых» сезонов забивала больше всех в серии А, однажды почти впритык приблизившись к отметке «100»!), а тот, кто пропустит меньше, чем забьет сам. Создается впечатление, что критику в течение всего предыдущего сезона за несколько авантюрную игру в защите алленаторе учел, отбросил желание на скорую руку возвести какой-то редут, однако основательнее подошел к решению проблемы. В то же время, не сошел со своего основного тактического пути: номинальных защитников лишь трое! «Формация не имеет значения, в то же время важно, сколько именно игроков принимают участие непосредственно в атаке или непосредственно в обороне», – настаивает наставник бергамаски. И результат: на сегодня земляки Труффальдино имеют в своем активе уже 5 сухих побед из 7-ми выигранных матчей в целом.

Тен для Гаспа

Без умелых исполнителей чемпионские амбиции – нонсенс. Так, в составе «Королевы провинциалов» нет ни одного игрока, чья цена превышает 30 млн евро, и по общей стоимости состава (приблизительно 346 млн евро) она лишь 6-я в лиге. Однако для принципа команды-звезды это – именно то, что нужно! Ровный состав с несколькими лидерами, абсолютная независимость от настроения какой-то одной примы!

И все-таки не могу отказаться от выделения лучших игроков «оробичи» этого сезона.

Как по мне, лучшим на сегодня является опорник из Нидерландов Тен Копмайнерс. И дело не только в том, что он вроде как и не по основному профилю, но забил едва ли не больше всех в составе бергамаски (конкуренцию по этому показателю ему может составить разве что Адемола Лукман). Этот работящий левша выполняет такой безграничный объем работы на поле, что Гаспу завидуют, вероятно, едва ли не все тренеры серии А, ведь наставник «Аталанты» может положиться на уроженца 35-тысячного городка Кастрикюм в Северной Голландии почти что в любом деле на футбольном поле. Отбор – да, неуступчивость в борьбе – безусловно, точный длинный пас и прекрасное видение поля – к вашим услугам, быстрота принятия решений – а как же, бомбардирский талант – да даже и такой наличествует! И очень-очень похоже, что Коп входит в наилучший период своей игровой карьеры и способен принести еще больше пользы «Богине». Характерная особенность футбольных достоинств Тена – постоянный рост его трансферной цены. Ныне она составляет 25 млн евро, и есть все основания думать, что будет возрастать и в дальнейшем.

По системе гол + пас лидирует в «Аталанте» в этом сезоне Адемола Лукман. Нигерийский (и в то же время уроженец Лондона) левый (может, собственно, сыграть и справа) вингер невысок ростом (174 см), но вместе с тем очень быстр и умеет сыграть нестандартно. А гол в ворота «Сассуоло» (как пишут итальянские медиа, un gol fantastico) продемонстрировал наивысшие грани мастерства этого парня. И заслуженная высокая оценка действий Лукмана в этой игре от Corriere dello Sport – 7,5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Муриэль

Ну, и, безусловно, Луис Муриэль. При игровой схеме 3–4–2–1 (трое защитников – едва ли не самая принципиальная вещь для алленаторе), исповедуемой Гаспом (иногда, правда, использует вариацию 3–4–1–2), роль наконечника атак исключительна. Однако сводить достоинства колумбийца лишь к голевым достижениям не совсем правильно. Он может и отвлечь внимание соперников, а потом поделиться мячом с партнером, пребывающем в более выгодной позиции (как он проявил это качество в недавнем матче против «Удинезе» – своей «любимой» команды, ведь забивает бело-черным он почти всегда, когда против них играет!), и запутать своими финтами самых опытных оборонцев, и отработать в отборе (прессинг – отец знаменательных побед на футбольном поле!), в конце концов, это предусматривает современный футбол и требует Гасперини.

Больше 6-ти голов

Каково место украинца Руслана Малиновского среди ведущих игроков «Богини»? Наш соотечественник вместе с Марио Пашаличем и Дуваном Сапатой (к сожалению, ныне травмированным) делит пальму первенства по цене в составе «аталантини». 28-миллионные лидеры являются весомыми составляющими общего тактического рисунка Гасперини. Парадокс – не парадокс, но в то же время нельзя назвать Руслана твердым игроком основы. Гасп, припоминаю в начале сезона что-то говорил о большей эффективности нашего соотечественника в матчах против соперников вроде «Милана» и меньшей против команд, которые закрываются: мол, нужен ему игрок, забивающий больше 6-ти голов за сезон. Ну, дело вкуса. Разве против команд-автобусостроителей дальние удары Руслана не могут быть эффективными? Собственно, в топ-лигах Европы за последние годы чаще Руслана из-за пределов штрафной забивал лишь Лионель Месси. Больше 6-ти голов? Интересное пожелание относительно неноминального форварда. Может, такие высказывания (с последующим, вопреки этой риторике, выставлением украинца в основе) являются своеобразным педагогическим экзерсисом опытного алленаторе? Как бы то ни было, а Руслан, получая свои минуты на прямоугольном изумруде, отчаянно стремится доказать свою способность существенно повлиять на ход событий на поле. И нередко это у него получается.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Игнорирование Гаспом украинца в матче против «Сассуоло»? Хочу верить, что это не начало тенденции. По правде, в перерыве думал, что Руслан свои 15–20 минут в матче получит, но, когда в начале 2-го тайма «Богиня» вышла вперед, сделал вывод, что при таком счете шансы Малиновского появиться на поле минимальны. 18-й номер «Аталанты» – не вариант для засушивания игры. Пересуды об интересе «Интера» к Руслану? Этот трансфер не является невозможным, ведь украинцу не так уж много нужно будет поменять (регион, среда обитания, может, место проживания, да даже цвета футболки останутся прежними), но стоит ли?..

Итальянская обособленность

В недавнем разговоре с апеннинским коллегой услышал интересную параллель игры «оробичи» с едой. Чисто итальянское сравнение, вероятно. В прошлом году, утверждал мой собеседник, игра «Аталанты» напоминала несколько пережаренное блюдо, в отличие от трех «бронзовых» лет. А вот в нынешнем сезоне всех ингредиентов в фундамент тактической схемы положили как раз точно-точнехонько, сколько и необходимо. Потому пока что и есть результат.

Конечно, особенность этого сезона – чемпионат мира посреди него – способна существенно повлиять на борьбу в частности и за скудетто. Но, как это ни обидно, а «Скуадра Адзурра» на нем не представлена, поэтому особенности этого сезона серии А даже уникальнее, чем у других мощных европейских лиг. Фактически будет иметь место некая постсоветизация клубного западноевропейского футбола. Имею в виду, конечно, не футбольный беспорядок 1990-х, а слишком долгие паузы в разгар чемпионатов и потребность освоить не совсем привычные методы подготовки ко второму, постмундиальному этапу соревнований. Кому в серии А перерыв пойдет на пользу, а кому воспрепятствует, ныне не берусь прогнозировать. Однако совсем не исключаю того, что гранды-неудачники осенней части серии А зимой еще возьмут свое. Но в любом случае игровых аргументов команде Гасперини должно хватить как минимум на повторение бронзовых высот рубежа 10-х и 20-х гг. Как бы то ни было, а в день своего 115-летия «Аталанта» и ее преданные болельщики (для бергамских ультрас, кстати, характерны «колебания партийной линии»: исторически тяготели к левому политическому спектру, но уже в наше время по большей части аполитичны, что не мешает иметь репутацию парней, склонных к насилию, мол, ненавидим всех) в грядущее смотрят с оптимизмом. Многовато предпосылок к этому, чего уж там!