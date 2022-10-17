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  4. Лунин был подавлен из-за гола от Шахтера, помог Анчелотти – источник
Испания
17 октября 2022, 18:07 |
542
0

Лунин был подавлен из-за гола от Шахтера, помог Анчелотти – источник

Итальянский тренер и его ассистенты поддержали украинского вратаря

17 октября 2022, 18:07 |
542
0
Лунин был подавлен из-за гола от Шахтера, помог Анчелотти – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин находился не в лучшем расположении духа накануне поединка против «Барселоны», который состоялся в минувший уик-энд и завершился победой «бланкос» со счетом 3:1.

Сообщается, что Лунина несколько угнетал гол, пропущенный в средине минувшей недели в рамках Лиги чемпионов от «Шахтера», но тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти смог убедить вратаря, что этот мяч не является виной украинца.

«Лунин был немного подавлен из-за гола, который он пропустил от «Шахтера». Он считал, что должен был сыграть лучше. Тренерский штаб вселил в него уверенность и заверил, что это не его вина. Лунин продолжает поддерживать мечты об успехе в «Реале», - цитирует источник информацию, которой поделилось издание ABC.

Напомним, сегодня в сети появилась информация о желании руководства «Реала» продлить контракт с Луниным.

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Источник DefensaCentral
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