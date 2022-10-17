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Испания
17 октября 2022, 10:40 | Обновлено 17 октября 2022, 10:41
1817
0

Пропустил один из четырех. Статистика Лунина в матче против Барселоны

«Реал» обыграл главного соперника по Ла Лиге со счетом 3:1

17 октября 2022, 10:40 | Обновлено 17 октября 2022, 10:41
1817
0
Пропустил один из четырех. Статистика Лунина в матче против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Накануне в Испании состоялся поединок 9-го тура Ла Лиги-2022/23 между «Реалом» и «Барселоной», в котором победу отпраздновали мадридцы со счетом 3:1.

В этом матче впервые в карьере против «блаугранас» сыграл украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин.

Вратарь пропустил один мяч при четырех ударах в створ ворот, а также совершил один сейв на реакции.

Ключевая статистика Лунина:

Минут на поле: 95
Пропущенные голы: 1
Ожидаемые пропущенные голы (xCG): 1,13
Удары соперника: 4
Сейвы / на реакции: 3 / 1
Выходы из ворот: 0
Длинные передачи / точные: 11 / 7 (64%)
Короткие передачи / точные: 17 / 16 (94%)
Удары от ворот: 10
Короткие удары от ворот: 3
Длинные удары от ворот: 7

Отметим, что после поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.

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Источник Wyscout
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