Пропустил один из четырех. Статистика Лунина в матче против Барселоны

Накануне в Испании состоялся поединок 9-го тура Ла Лиги-2022/23 между «Реалом» и «Барселоной», в котором победу отпраздновали мадридцы со счетом 3:1.

В этом матче впервые в карьере против «блаугранас» сыграл украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин.

Вратарь пропустил один мяч при четырех ударах в створ ворот, а также совершил один сейв на реакции.

Ключевая статистика Лунина: Минут на поле: 95

Пропущенные голы: 1

Ожидаемые пропущенные голы (xCG): 1,13

Удары соперника: 4

Сейвы / на реакции: 3 / 1

Выходы из ворот: 0

Длинные передачи / точные: 11 / 7 (64%)

Короткие передачи / точные: 17 / 16 (94%)

Удары от ворот: 10

Короткие удары от ворот: 3

Длинные удары от ворот: 7

Отметим, что после поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.