Пропустил один из четырех. Статистика Лунина в матче против Барселоны
«Реал» обыграл главного соперника по Ла Лиге со счетом 3:1
Накануне в Испании состоялся поединок 9-го тура Ла Лиги-2022/23 между «Реалом» и «Барселоной», в котором победу отпраздновали мадридцы со счетом 3:1.
В этом матче впервые в карьере против «блаугранас» сыграл украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин.
Вратарь пропустил один мяч при четырех ударах в створ ворот, а также совершил один сейв на реакции.
Ключевая статистика Лунина:
Минут на поле: 95
Пропущенные голы: 1
Ожидаемые пропущенные голы (xCG): 1,13
Удары соперника: 4
Сейвы / на реакции: 3 / 1
Выходы из ворот: 0
Длинные передачи / точные: 11 / 7 (64%)
Короткие передачи / точные: 17 / 16 (94%)
Удары от ворот: 10
Короткие удары от ворот: 3
Длинные удары от ворот: 7
Отметим, что после поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.
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