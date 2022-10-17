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Испания
17 октября 2022, 01:11 | Обновлено 17 октября 2022, 01:13
133
0

Андрей ЛУНИН: «Я самый счастливый человек на свете»

Украинский голкипер «Реала» - о первом в карьере Эль Класико

17 октября 2022, 01:11 | Обновлено 17 октября 2022, 01:13
133
0
Андрей ЛУНИН: «Я самый счастливый человек на свете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями от матча с «Барселоной», в котором мадридцы одержали на своем поле комфортную победу со счетом 3:1. 23-летний уроженец Краснограда Харьковской области признался, что сбылась его мечтать детства. Лунин, напомним, стал первым украинцем, принявшим участие в знаменитом испанского Эль Класико – матче «Реала» и «Барселоны».

«Я с детства мечтал сыграть в Эль Классико. Это что-то необъяснимое. Сейчас я самый счастливый человек на свете», – заявил Лунин.

Игра «Реала» с «Барселоной» стала пятой кряду, в которой Лунин защищал ворота «галактикос», так как травмировал бельгийский страж ворот мадридцев Тибо Куртуа. За поединок против каталонцев украинец, напомним, получил высокую оценку.

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