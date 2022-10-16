Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны

Сегодня голкипер «Реала» Андрей Лунин впервые в карьере принял участие в Эль Класико, и помог своей команде победить со счетом 3:1.

Несмотря на то, что украинский вратарь не сумел отстоять «на ноль», он авторитетного портала WhoScored он получил довольно высокий балл – 6,8. Более высокую оценку среди игроков основы «Реала» в этом матче получили только Федерико Вальверде, Карим Бензема и Тони Кроос.