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  4. Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Испания
16 октября 2022, 20:24 |
3069
5

Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны

Украинский голкипер помог «Реалу» победить в Эль Класико

16 октября 2022, 20:24 |
3069
5
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня голкипер «Реала» Андрей Лунин впервые в карьере принял участие в Эль Класико, и помог своей команде победить со счетом 3:1.

Несмотря на то, что украинский вратарь не сумел отстоять «на ноль», он авторитетного портала WhoScored он получил довольно высокий балл – 6,8. Более высокую оценку среди игроков основы «Реала» в этом матче получили только Федерико Вальверде, Карим Бензема и Тони Кроос.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига
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Источник WhoScored.com
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Комментарии 5
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pricolist
Побільше ігрової практики і все в нього буде чудово. 
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+5
⬆️
Вот и дождался игры в основе
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+2
pol-55
Десь З 25 ї по 27хв.1'го тайму  йому повезло,так як пробили мимо,а його кидок і стрибок також мимо,але практика справа наживна.
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0
axylinam
Эта игра придаст Лунину уверенности
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0
Dreifus
Этот портал становится все менее и менее «авторитетным». 
Не в сторону Лунина комент. Но вот Штегена на 5.6 оценить….
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0
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