Испания16 октября 2022, 20:24 |
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Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Украинский голкипер помог «Реалу» победить в Эль Класико
16 октября 2022, 20:24 |
3069
5
Сегодня голкипер «Реала» Андрей Лунин впервые в карьере принял участие в Эль Класико, и помог своей команде победить со счетом 3:1.
Несмотря на то, что украинский вратарь не сумел отстоять «на ноль», он авторитетного портала WhoScored он получил довольно высокий балл – 6,8. Более высокую оценку среди игроков основы «Реала» в этом матче получили только Федерико Вальверде, Карим Бензема и Тони Кроос.
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