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  4. Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Испания
17 октября 2022, 12:59 |
1083
0

Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным

Решение будет принимать вратарь

17 октября 2022, 12:59 |
1083
0
Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным.

Сообщается, что решение будет за вратарем.

Отметим, что в воскресенье Лунин полностью отыграл первое в своей жизни Эль Класико. В текущем сезоне это был пятый матч для украинца, который заменяет травмированного Тибо Куртуа.

После поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.

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