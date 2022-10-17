Испания17 октября 2022, 12:59 |
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Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Решение будет принимать вратарь
17 октября 2022, 12:59 |
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Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным.
Сообщается, что решение будет за вратарем.
Отметим, что в воскресенье Лунин полностью отыграл первое в своей жизни Эль Класико. В текущем сезоне это был пятый матч для украинца, который заменяет травмированного Тибо Куртуа.
После поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.
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