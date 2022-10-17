Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным.

Сообщается, что решение будет за вратарем.

Отметим, что в воскресенье Лунин полностью отыграл первое в своей жизни Эль Класико. В текущем сезоне это был пятый матч для украинца, который заменяет травмированного Тибо Куртуа.

После поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.