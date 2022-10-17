Победа Шахтера в класико, драка после матча Рух - Днепр-1, два переноса

Тур прошел под знаком украинского дерби. И под «эхом» рашистских обстрелов Украины 10.10.2022-го: два поединка были перенесены на более поздние сроки. Таким образом, седьмой тур чемпионата страны будет одним из самых долгоиграющих. Его стартовый поединок – «Ингулец» - «Александрия», - состоялся еще в конце августа, а игра «Черноморца» и «Кривбасса» запланирована на начало декабря.

Переносы тура

Из-за массированных ракетных ударов россии по Украине в начале нынешней недели не состоялся один поединок прошлого тура. По этой же причине, (и из-за запрета играть в Киеве) не были сыграны и два матча седьмого игрового дня. Встречи «Заря» - «Колос» и «Черноморец» - «Кривбасс» состоятся позже.

Братья тура

Три желтые карточки и одна красная на двоих: таков «улов» братьев Пасичей в игре «Минай» - «Верес». Сначала Геннадий и Евгений синхронно схлопотали по «горчичнику» на 83 минуте игры. А в конце встречи, на четвертой компенсированной минуте, Геннадий получил и второе предупреждение (за симуляцию), автоматически превратившееся в удаление.

Передача тура

«Минай» сравнял счет в игре против «Вереса» после хорошей атаки в середине второй половины встречи. Хотя в данном случае показательна не столько сама атака, сколько голевая передача Твердохлиба на Вишневского: в одно касание пяткой. Красота.

Ошибка тура

За минуту до перерыва в матче «Металлист» - «Ворскла» харьковчане вышли вперед благодаря точному удару Прядуна. Однако в этом случае форвард хозяев поля должен разделить лавры героя и с голкипером полтавчан. Ризнык не удержал в руках мяч после достаточно простого навеса от Романюка, сфера отскочила к Прядуну, и тот отправил ее в пустые ворота.

Празднование тура

Героем матча «Металлист» - «Ворскла» стал форвард харьковской команды Прядун. На счету Максима – дубль и результативная передача. Свои голы он праздновал в стиле Роналду. Имеет право.

Автогол тура

Красивый мяч в игре «Металлист-1925» - «Львов» забил защитник харьковчан Безуглый. Правда, забил в свои ворота. После прострельной передачи капитана львовян Бусько Никита сыграл головой в падении, пытаясь выбить мяч за пределы поля. Но вместо этого отправил футбольный снаряд в сетку своих ворот.

Гол тура

А вот еще один футболист команды Валерия Кривенцова – Русин – забил красивый гол в «правильные» ворота. В середине первого тайма матча против «Львова» Ростиславу удался красивый обводящий удар из-за пределов штрафной площади. Ни защитники, ни голкипер львовской команды не смогли стать преградой на пути этого маленького шедевра.

Отказ тура

В протокол матча «Рух» - «Днепр-1» в составе днепрян было внесено лишь две фамилии легионеров. Обычно их больше. В итоге за команду Кучера сыграл лишь один иностранец – голкипер Валеф. Гомес весь матч просидел на скамье для запасных. Остальные «варяги» команды из Днепра не прибыли во Львов на матч. По предварительной информации, все они отказались покидать Ужгород в связи с последними рашистскими бомбардировками Львова.

Джокер тура

Несмотря на серьезное численное превосходство – в два игрока (были удалены в составе команды Кучука Роман и Слюсар) – футболистам «Днепра-1» долго не удавалось сломить сопротивление «Руха». Не то чтобы львовяне очень грамотно оборонялись, просто днепряне были очень примитивные в нападении, сбившись на банальные навесы. Спасителем для команды Кучера оказался защитник Логинов, которого тренер выпустил на 87 минуте матча. Выпустил не в защиту, а в атаку. На пятой компенсированной минуте Сергей замкнул фланговый прострел и принес «Днепру-1» очередные три очка.

Драка тура

После матча «Рух» - «Днепр-1» подрались игроки и персонал команд. Инцидент произошел на поле, а затем и в подтрибунном помещении. Участниками потасовки были и спортивные директора оппонентов – Игорь Дедишин и Евгений Красников. Усмирить драчунов удалось лишь с помощью полиции.

Слухи тура

Были слухи, что украинское класико состоится в Польше. И даже в Англии. Но в итоге оно состоялось во Львове. Опять-таки, были слухи, что динамовцы обратились к сопернику с просьбой перенести игру, но тот отказал. В общем, слухов вокруг игры было много, но она состоялась по расписанию.

Гимн тура

Гимн Украины перед началом центрального матча тура «Шахтер» - «Динамо» исполнила Катерина Полищук – знаменитый парамедик из «Азовстали» с позывным «Пташка». Исполнила очень искренне и проникновенно. А первый символический удар в матче исполнил еще один легендарный защитник Мариуполя и «Азовстали» Михаил Дианов.

🇺🇦 Неймовірно чуттєве виконання Гімну України парамедиком з «Азовсталі» Катериною Поліщук (Пташкою) на матчі #ШахтарДинамо.#Shakhtar pic.twitter.com/WTlxahDT0w — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022

🇺🇦 Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов завдав першого символічного удару в матчі «Шахтар» – «Динамо».#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/AH6vV7bMPF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022

Юбилей тура

Поединок против «Динамо» для капитана «горняков» Степаненко стал юбилейным – 450-м в профессиональной карьере. Интересно, что свою первую игру на профессиональном уровне Тарас тоже провел против «Динамо».

Матч тура

Поединок «Шахтера» и «Динамо» полностью оправдал статус и центрального в туре, и «классического». Обе команды приятно удивили скоростью, созданными моментами, эмоциями и экспрессией. Было и пенальти, и удаление – в общем, полный набор необходимых «опций». Что касается непосредственно игры, то «горняки» были сильнее. И по делу победили.

Удаление тура

В середине второго тайма матча на «Арене Львов» подопечные Луческу оказались в меньшинстве. Забарный неудачно принял мяч, после чего футбольную сферу подхватил Сикан. Динамовцу ничего не оставалось, как фолить против «горняка». Как следствие – прямая красная карточка. И третий пропущенный киевлянами гол спустя пять минут.

Пенальти тура

На последней минуте первого тайма матча «Шахтер» - «Динамо» Монзуль назначила пенальти в ворота динамовцев – Тымчик сбил Мудрика. Судейский приговор пошел исполнять единственный легионер «горняков» Траоре. И проиграл свою дуэль молодому динамовскому голкиперу Нещерету.

Символическая сборная тура: Костык – Матвиенко, Логинов, Цуриков - Рыбалка, Мудрик, Р.Русин, Цыганков, Зубков - Прядун, Сикан.