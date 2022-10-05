В Украине хотят провести ЧМ-2030, сенсация от Брюгге, Лунин против Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 октября.

1A. Украина может стать одной из стран-хозяек ЧМ-2030. Что об этом известно?

Впервые в истории мировое первенство может состояться на отечественных стадионах

1B. Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030

Украина может войти в совместную заявку на проведение чемпионата мира

2. 3-й тур ЛЧ. Разгромы от Баварии и Наполи. Победный матч Соболя с Брюгге

4 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

3A. Без Яремчука. Брюгге сенсационно победил Атлетико, Соболь вышел на замену

В другом матче группы «Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена

3B. Наполи растерзал Аякс, Ливерпуль обыграл Рейнджерс

Завершились матчи 3-го тура ЛЧ в группе А

4A. Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ

Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом

4B. Дубль Сане. Бавария отгрузила 5 мячей Виктории и укрепила лидерство

Мюнхенская команда не оставила ни малейших шансов сопернику из Чехии

5. ЙОВИЧЕВИЧ: «Сегодня мы в Мадриде, завтра – в Варшаве, затем – во Львове»

Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»

6. Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо

Делегация киевского клуба отправилась на матч против «Ренна»

7. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма

Родель Ричардс перебрался в полтавскую команду

8. Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков

УАФ пока никаких переговоров не ведет

9. Шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Шахтером

Куртуа не успевает восстановиться

10. Тайсон уже хуже Дугласа Косты. Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?

Уезжал в Бразилию, чтобы быть звездой, а оказался лишь резервистом на скамейке