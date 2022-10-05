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Другие новости
05 октября 2022, 07:15 | Обновлено 05 октября 2022, 07:29
514
0

В Украине хотят провести ЧМ-2030, сенсация от Брюгге, Лунин против Шахтера

Главные новости за 4 октября на Sport.ua

05 октября 2022, 07:15 | Обновлено 05 октября 2022, 07:29
514
0
В Украине хотят провести ЧМ-2030, сенсация от Брюгге, Лунин против Шахтера
УЕФА. ФК Брюгге

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 октября.

1A. Украина может стать одной из стран-хозяек ЧМ-2030. Что об этом известно?
Впервые в истории мировое первенство может состояться на отечественных стадионах

1B. Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030
Украина может войти в совместную заявку на проведение чемпионата мира

2. 3-й тур ЛЧ. Разгромы от Баварии и Наполи. Победный матч Соболя с Брюгге
4 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

3A. Без Яремчука. Брюгге сенсационно победил Атлетико, Соболь вышел на замену
В другом матче группы «Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена

3B. Наполи растерзал Аякс, Ливерпуль обыграл Рейнджерс
Завершились матчи 3-го тура ЛЧ в группе А

4A. Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом

4B. Дубль Сане. Бавария отгрузила 5 мячей Виктории и укрепила лидерство
Мюнхенская команда не оставила ни малейших шансов сопернику из Чехии

5. ЙОВИЧЕВИЧ: «Сегодня мы в Мадриде, завтра – в Варшаве, затем – во Львове»
Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»

6. Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Делегация киевского клуба отправилась на матч против «Ренна»

7. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
Родель Ричардс перебрался в полтавскую команду

8. Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
УАФ пока никаких переговоров не ведет

9. Шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Шахтером
Куртуа не успевает восстановиться

10. Тайсон уже хуже Дугласа Косты. Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
Уезжал в Бразилию, чтобы быть звездой, а оказался лишь резервистом на скамейке

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Источник Sport.ua
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