Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Лига Европы
04 октября 2022, 14:39 | Обновлено 04 октября 2022, 14:45
1450
2

Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо

Делегация киевского клуба отправилась на матч против «Ренна»

04 октября 2022, 14:39 | Обновлено 04 октября 2022, 14:45
1450
2
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» отправилось на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с французским «Ренном».

В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис, Самба Диалло;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач.

Отметим, что после двух туров предстоящий соперник «Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице, обыграв в гостях кипрский АЕК (2:1) и сыграв дома вничью с турецким «Фенербахче» (2:2). В активе же украинской команды пока нет набранных очков после поражений в гостях от «Фенербахче» (1:2) и в Кракове от АЕКа (0:1).

Напомним, матч «Ренн» – «Динамо» состоится на стадионе «Роажон Парк» в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Экс-игрок Зенита: «Луческу был странным, слишком эгоистичным»
Джастин ЛОНВЕЙК: «Искренне надеюсь, что украинский народ будет жить в мире»
БАНДУРА: «Не помню, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов»
Динамо Киев Ренн - Динамо Мирча Луческу Лига Европы Ренн Владислав Кулач Самба Диалло
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»
Футбол | 03 октября 2022, 17:56 5
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»

Наставник «Манчестер Сити» сравнил двух форвардов

Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко
Футбол | 04 октября 2022, 12:50 0
Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко
Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Футбол | 03.10.2022, 21:40
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны
Футбол | 04.10.2022, 10:36
Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны
Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Война | 03.10.2022, 22:00
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Наконец то и слева будет конкуренция. Интересно выйдет диалло с ренном или нет?
Ответить
0
romanchik.8409
На себе?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
02.10.2022, 20:12 21
Футбол
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
02.10.2022, 14:56 61
Футбол
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
02.10.2022, 18:49 49
Футбол
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
02.10.2022, 18:30 6
Теннис
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
03.10.2022, 02:11 12
Футбол
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
02.10.2022, 19:17 2
Футбол
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
03.10.2022, 13:07 3
Биатлон
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
03.10.2022, 21:10 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности