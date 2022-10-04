Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо

Киевское «Динамо» отправилось на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с французским «Ренном».

В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис, Самба Диалло;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач.

Отметим, что после двух туров предстоящий соперник «Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице, обыграв в гостях кипрский АЕК (2:1) и сыграв дома вничью с турецким «Фенербахче» (2:2). В активе же украинской команды пока нет набранных очков после поражений в гостях от «Фенербахче» (1:2) и в Кракове от АЕКа (0:1).

Напомним, матч «Ренн» – «Динамо» состоится на стадионе «Роажон Парк» в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.