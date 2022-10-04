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Лига чемпионов
04 октября 2022, 23:59 | Обновлено 05 октября 2022, 00:36
830
1

Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ

Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом

04 октября 2022, 23:59 | Обновлено 05 октября 2022, 00:36
830
1
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
ФК Интер. Николо Барелла

4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

В центральной встрече тура итальянский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 1:0.

Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом.

«Интер» вышел на второе место в группе C (6 очков), где лидирует «Бавария» (9 баллов). У «Барселоны» осталось 3 очка, и команда Хави рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

Интер (Италия) – Барселона (Италия) – 1:0

Гол: Хакан Чалханоглу, 45+2.

Интер: Онана, Дармиан (Гозенс, 77), де Врей (Ачерби, 77), Шкриньяр, Бастони, Димарко (Дюмфрис, 76), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 85), Барелла, Корреа (Джеко, 57), Мартинес.

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен (Пике, 58), Эрик Гарсия, Алонсо (Бальде, 64), Бускетс, Педри, Гави (Кессье, 83), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 64).

Предупреждения: Барелла (22), Бускетс (60), Хави (68), Чалханоглу (70), Мартинес (76), Гави (76), Индзаги (80), Бастони (88), Онана (90).

Турнирная таблица

Видео гола Интера

ФОТО: Хакан Чалханголу. ФК Интер

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Хакан Чалханоглу Николо Барелла
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Источник Sport.ua
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