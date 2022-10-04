Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом
4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
В центральной встрече тура итальянский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 1:0.
Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом.
«Интер» вышел на второе место в группе C (6 очков), где лидирует «Бавария» (9 баллов). У «Барселоны» осталось 3 очка, и команда Хави рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
3-й тур, 4 октября
Интер (Италия) – Барселона (Италия) – 1:0
Гол: Хакан Чалханоглу, 45+2.
Интер: Онана, Дармиан (Гозенс, 77), де Врей (Ачерби, 77), Шкриньяр, Бастони, Димарко (Дюмфрис, 76), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 85), Барелла, Корреа (Джеко, 57), Мартинес.
Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен (Пике, 58), Эрик Гарсия, Алонсо (Бальде, 64), Бускетс, Педри, Гави (Кессье, 83), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 64).
Предупреждения: Барелла (22), Бускетс (60), Хави (68), Чалханоглу (70), Мартинес (76), Гави (76), Индзаги (80), Бастони (88), Онана (90).
Турнирная таблица
Видео гола Интера
ФОТО: Хакан Чалханголу. ФК Интер
События матча
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