Интер Милан

Центральным матчем вторника в Лиге чемпионов по праву можно назвать матч в Милане – «Интер» принимает «Барселону». Очень громкая вывеска, но обе команды попали в группу смерти вместе с «Баварией», и, скорее всего, будут разыгрывать лишь второе место в группе.

«Интер»

Для «Интера» начало нынешнего сезона получается если не провальным, то как минимум сильно неудачным. В восьми турах Серии А «нерадзурри» одержали лишь 4 победы при 4 поражениях. Отставание от главных конкурентов в борьбе за Скудетто не критическое, но игровые проблемы очевидны, и в итальянских СМИ все активнее обсуждается тема отставки главного тренера команды, Симоне Индзаги. Пишут даже о том, что ближайшие два матча, против «Барселоны» и «Сассуоло», станут определяющими в судьбе Индзаги-младшего.

В субботу «Интер» в восьмом туре Серии А дома проиграл 1:2 «Роме», хотя провел очень солидный первый тайм и в целом на ничью точно наиграл. С защитной линией большие проблемы, чередование голкиперов между Самиром Хандановичем и Андре Онаной тоже не добавляет надежности.

Если в защитной линии «Интер» страдает от игрового спада ключевых исполнителей, то в полузащите и нападении причина проблем гораздо банальнее – травмы. На месяц выбыл из строя фундаментальный игрок команды – Марцело Брозович. Не лучше дела и в атаке: возвращение Ромелу Лукаку откладывается, а тут еще и у Лаутаро Мартинеса мышечные проблемы возникли, из-за чего высока вероятность увидеть в основе на «Барселону» Хоакина Корреа, чей уровень игры в составе «Интера» после перехода из «Лацио» не выдерживает никакой критики.

«Барселона»

А вот «Барселона» в какой-то мере сейчас переживает ренессанс после нескольких кризисных сезонов. Да, ради масштабного усиления состава летом руководству клуба пришлось поставить под большое сомнение финансовую устойчивость клуба в долгосрочной перспективе, но здесь и сейчас большого значения это не имеет. По итогам семи туров Ла Лиги «Барселона» впервые за почти два года возглавила турнирную таблицу.

Впрочем, кадровых проблем и травмированных у «Барселоны» не меньше, чем у «Интера». Особенно пострадала линия защиты. Не отправились на матч в Милан Рональд Араухо, Жюль Кунде, Эктор Бельерин, а также Мемфис Депай и Френки Де Йонг.

История встреч

На данный момент «Интер» и «Барселона» встречались между собой в еврокубках 14 раз. Существенное преимущество на стороне каталонцев – 8 побед против 2. Еще 4 матча завершились вничью. Разница голов – 24:11 в пользу «Барселоны».

Прогноз на противостояние

Букмекеры закономерно считают «Барселону» фаворитом предстоящего матча. Победа каталонцев не выглядит абсолютно очевидной, но как минимум ничью подопечные Хави должны увезти из Милана должны. Наш прогноз – Х2, коэффициент – 1,25.

4 октября, вторник