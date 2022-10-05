Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Барселона – 1:0. Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Интер Милан
04.10.2022, FT 1 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 октября 2022, 01:29 | Обновлено 05 октября 2022, 05:04
373
0

Интер – Барселона – 1:0. Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 01:29 | Обновлено 05 октября 2022, 05:04
373
0
Интер – Барселона – 1:0. Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. В центральной встрече тура итальянский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 1:0.

Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом.

«Интер» вышел на второе место в группе C (6 очков), где лидирует «Бавария» (9 баллов). У «Барселоны» осталось 3 очка, и команда Хави рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

Интер (Италия) – Барселона (Италия) – 1:0

Гол: Хакан Чалханоглу, 45+2.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Хакан Чалханоглу, 45+2 мин.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
По теме:
Чудесный вечер. Индзаги очень рад победе над Барсой. У игроков свело ноги
Барса улетает в сложном положении. Хави пояснил причины поражения от Интера
Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0. Ничья для шпор. Видеообзор матча
Барселона Интер Милан Хакан Чалханоглу Лига чемпионов Интер - Барселона видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
Футбол | 04 октября 2022, 17:05 5
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?

Он уезжал в Бразилию, чтобы быть звездой, а оказался лишь заштатным резервистом на скамейке…

ЙОВИЧЕВИЧ: «Сегодня мы в Мадриде, завтра – в Варшаве, затем – во Львове»
Футбол | 04 октября 2022, 23:39 1
ЙОВИЧЕВИЧ: «Сегодня мы в Мадриде, завтра – в Варшаве, затем – во Львове»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Сегодня мы в Мадриде, завтра – в Варшаве, затем – во Львове»

Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 05.10.2022, 01:50
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022
Футбол | 04.10.2022, 04:32
Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022
Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом
Футбол | 05.10.2022, 02:39
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
04.10.2022, 19:28
Бокс
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 6
Футбол
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
03.10.2022, 19:10 14
Бокс
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
03.10.2022, 09:45 8
Футбол
Два игрока сборной Украины продолжат карьеру в чемпионате Италии
Два игрока сборной Украины продолжат карьеру в чемпионате Италии
03.10.2022, 21:20
Баскетбол
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
03.10.2022, 08:59 98
Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
04.10.2022, 16:05 3
Футбол
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
03.10.2022, 22:00 22
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности