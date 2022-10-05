Интер Милан

Интер – Барселона – 1:0. Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор
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4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. В центральной встрече тура итальянский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 1:0.
Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом.
«Интер» вышел на второе место в группе C (6 очков), где лидирует «Бавария» (9 баллов). У «Барселоны» осталось 3 очка, и команда Хави рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
3-й тур, 4 октября
Интер (Италия) – Барселона (Италия) – 1:0
Гол: Хакан Чалханоглу, 45+2.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Хакан Чалханоглу, 45+2 мин.
События матча
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