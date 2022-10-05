Чудесный вечер. Индзаги очень рад победе над Барсой. У игроков свело ноги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0):

«Чудесный вечер: мы победили одну из сильнейших в мире команд. Когда каждый готов жертвовать собой, подобными вечерами можно наслаждаться, жить ими. Мы играем без Брозовича и Лукаку. Надеюсь, других потерь не будет, хотя сегодня в концовке у нескольких игроков судорогой сводило мышцы.

Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника с высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру. Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков. Прекрасный вечер, но пока еще мы ничего не добились. Пусть даже победы над «Барселоной» случаются не так часто».

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес:

«Сегодняшний вечер – особенный, поскольку нам необходима была эта победа. От того, как мы ее добыли, наслаждаемся еще больше. У нас был период, в котором не было результата. Сегодня мы нуждались в победе, и вот она. С этого момента все изменится. С этой победой и с таким командным духом мы надеемся все начать заново. Эта победа добыта личностным вкладом, всем сердцем. Я удовлетворен проделанной нами работой, даже когда нет отдачи в виде результата. Сегодня мы в нужный момент забили и выиграли в важном матче!»

Вратарь «Интера» Андре Онана:

«Как я и говорил перед матчем, нам противостояла великолепная команда, но мы ни на секунду не теряли стремления к победе. Я доволен тем, как сработалась команда. Неслучайно мы вышли победителями – мы это заслужили. В футболе, как и в жизни, бывают сложные моменты. Сегодня я за каждого очень рад – это была победа, которой желали все мы. Вся вселенная «Интера» хотела победить и переломить себя в эти трудные времена».

Игрок матча Хакан Чалханоглу:

«Сегодня мы видели, как каждый сражается и за себя, и за того парня. Такое отношение и стало ключом к сегодняшней победе. Мы отыграли так, как этого и хотели. Мы доказали свою состоятельность: каждый отработал на славу – даже в оборонительных действиях. Мы всегда – с тренером. Он видел, что перед ним команда, которая за него борется».

Автор забитого мяча Хакан Чалханоглу был признан УЕФА лучшим игроком матча решением группы технических наблюдателей УЕФА, особенно подчеркнувшей высокую важность его гола.