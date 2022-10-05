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05 октября 2022, 04:59 | Обновлено 05 октября 2022, 05:14
57
0

Чудесный вечер. Индзаги очень рад победе над Барсой. У игроков свело ноги

Главный тренер «Интера» прокомментировал матч 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 04:59 | Обновлено 05 октября 2022, 05:14
57
0
Чудесный вечер. Индзаги очень рад победе над Барсой. У игроков свело ноги
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0):

«Чудесный вечер: мы победили одну из сильнейших в мире команд. Когда каждый готов жертвовать собой, подобными вечерами можно наслаждаться, жить ими. Мы играем без Брозовича и Лукаку. Надеюсь, других потерь не будет, хотя сегодня в концовке у нескольких игроков судорогой сводило мышцы.

Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника с высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру. Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков. Прекрасный вечер, но пока еще мы ничего не добились. Пусть даже победы над «Барселоной» случаются не так часто».

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес:

«Сегодняшний вечер – особенный, поскольку нам необходима была эта победа. От того, как мы ее добыли, наслаждаемся еще больше. У нас был период, в котором не было результата. Сегодня мы нуждались в победе, и вот она. С этого момента все изменится. С этой победой и с таким командным духом мы надеемся все начать заново. Эта победа добыта личностным вкладом, всем сердцем. Я удовлетворен проделанной нами работой, даже когда нет отдачи в виде результата. Сегодня мы в нужный момент забили и выиграли в важном матче!»

Вратарь «Интера» Андре Онана:

«Как я и говорил перед матчем, нам противостояла великолепная команда, но мы ни на секунду не теряли стремления к победе. Я доволен тем, как сработалась команда. Неслучайно мы вышли победителями – мы это заслужили. В футболе, как и в жизни, бывают сложные моменты. Сегодня я за каждого очень рад – это была победа, которой желали все мы. Вся вселенная «Интера» хотела победить и переломить себя в эти трудные времена».

Игрок матча Хакан Чалханоглу:

«Сегодня мы видели, как каждый сражается и за себя, и за того парня. Такое отношение и стало ключом к сегодняшней победе. Мы отыграли так, как этого и хотели. Мы доказали свою состоятельность: каждый отработал на славу – даже в оборонительных действиях. Мы всегда – с тренером. Он видел, что перед ним команда, которая за него борется».

Автор забитого мяча Хакан Чалханоглу был признан УЕФА лучшим игроком матча решением группы технических наблюдателей УЕФА, особенно подчеркнувшей высокую важность его гола.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес Андре Онана Хакан Чалханоглу
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Источник УЕФА
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